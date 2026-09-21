Ngành Kiểm sát An Giang góp ý hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự từ thực tiễn

Đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Vừa qua, VKSND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), tập trung thảo luận những nội dung mới và các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án hình sự.

Hội nghị do đồng chí Kiều Hoài Phong - Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Hội trường A, VKSND tỉnh đến các điểm cầu VKSND khu vực trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang; đồng chí Phạm Thiên Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trịnh Thanh Vũ - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Trần Thanh Phong - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đồng chí Trần Hải Đăng - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có Thượng tá Phan Hữu Thực - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Võ Văn Lịnh - Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh; đồng chí Võ Thành Minh - Phó Trưởng phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Luật sư Phạm Anh Vũ - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Về phía VKSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng và đội ngũ Kiểm sát viên. Tại các điểm cầu VKSND khu vực có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên tham dự.

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn tố tụng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Kiều Hoài Phong nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng đề nghị các đại biểu xuất phát từ thực tiễn giải quyết án hình sự để nhận diện những quy định còn khó khăn, vướng mắc hoặc có cách hiểu, áp dụng chưa thống nhất. Trong đó, chú trọng các vấn đề về thẩm quyền, trách nhiệm của Kiểm sát viên, kiểm soát quyền lực, thủ tục rút gọn, chính sách phân hóa và khoan hồng, biện pháp ngăn chặn, quyền bào chữa, tố tụng điện tử cũng như xử lý vật chứng, tài sản.

Việc góp ý cần đi thẳng vào từng quy định cụ thể, chỉ rõ vướng mắc và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung có căn cứ, khả thi.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 6 nhóm chính sách lớn của dự án Bộ luật, gồm: đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới chính sách phân hóa và khoan hồng; hoàn thiện thẩm quyền tố tụng gắn với kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền con người; đẩy mạnh tố tụng điện tử; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; luật hóa các cơ chế thí điểm và tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Đồng chí Phạm Thiên Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp góp ý của các đơn vị do đồng chí Nguyễn Thị Kim Hường - Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh trình bày, Hội nghị đi sâu trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc xác định phạm vi, điều kiện và trách nhiệm khi mở rộng thẩm quyền của Kiểm sát viên. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về thời hạn tố tụng, thẩm quyền giải quyết vụ án, xét xử vắng mặt và thời hạn chuyển giao vật chứng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với quyền bào chữa, nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền bào chữa và trợ giúp pháp lý; đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục đăng ký bào chữa; bảo đảm quyền tiếp cận hồ sơ, kiểm tra và phản biện chứng cứ.

Đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng kiến nghị quy định cụ thể hơn về giám định tư pháp, đồng thời tăng cường kiểm soát những biện pháp tố tụng có tác động đến quyền và tài sản của cá nhân, tổ chức.

Chuyển đổi số và tố tụng điện tử là nội dung nhận được nhiều ý kiến tại Hội nghị. Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với việc lập, gửi, nhận, lưu trữ và sử dụng văn bản, tài liệu điện tử; từng bước đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cùng với đó, cần có quy định cụ thể về ký số, tính toàn vẹn của hồ sơ và chứng cứ điện tử, lưu trữ dữ liệu cũng như phương án xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình xét xử trực tuyến.

Đối với các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí áp dụng giám sát điện tử, trách nhiệm quản lý và hướng xử lý khi người bị áp dụng vi phạm hoặc thiết bị gặp sự cố. Việc quản lý, theo dõi và kiểm sát biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cũng cần được tăng cường.

Thượng tá Phan Hữu Thực, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Xuất phát từ đặc thù địa bàn biên giới, Hội nghị đặt ra yêu cầu rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, chức danh được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định của Bộ luật với tổ chức và hoạt động thực tế.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến chất lượng giải quyết án hình sự, nhất là việc phân định thẩm quyền gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát; tháo gỡ bất cập về trình tự, thủ tục, thời hạn; bảo đảm quyền bào chữa và hoàn thiện hành lang pháp lý cho tố tụng điện tử.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Kiều Hoài Phong đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Kiểm sát viên và công chức VKSND hai cấp tiếp tục nghiên cứu sâu dự thảo, đặc biệt là những quy định liên quan trực tiếp đến chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí Trần Thanh Phong, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, cần chú trọng các nội dung về kiểm sát điện tử, ứng dụng công nghệ trong hoạt động tố tụng, trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền.

Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, các ý kiến góp ý phải xuất phát từ thực tiễn, đối chiếu từng quy định với những tình huống, vụ việc cụ thể để nhận diện khó khăn, vướng mắc. Mỗi kiến nghị phải làm rõ cơ sở, lý do, sự cần thiết và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi.

Viện trưởng VKSND tỉnh giao Phòng 7 tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến tại Hội nghị và ý kiến bổ sung của các đơn vị để hoàn thiện báo cáo, gửi VKSND tối cao theo quy định.

Lấy ý kiến rộng rãi từ 15 VKSND khu vực

Trước Hội nghị cấp tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 916/KH-VKS ngày 21/8/2026 của VKSND tỉnh An Giang, 15 đơn vị VKSND khu vực đã tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các hội nghị có sự tham gia của đại diện Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Công an, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu cùng những cơ quan, lực lượng có liên quan trên từng địa bàn. Một số khu vực còn có sự tham gia của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và cơ sở giam giữ.

Việc tổ chức lấy ý kiến tại các VKSND khu vực tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh trong thực tiễn được phản ánh từ cơ sở, nhất là các khó khăn liên quan đến phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và việc áp dụng những quy định còn có cách hiểu khác nhau.

Bám sát 6 nhóm chính sách lớn của dự án Bộ luật, các ý kiến tập trung vào thủ tục rút gọn, trả hồ sơ để điều tra bổ sung; thẩm quyền và trách nhiệm của người tiến hành tố tụng; cơ chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát; quyền bào chữa; biện pháp ngăn chặn; quản lý, chuyển giao và xử lý vật chứng, tài sản kê biên, phong tỏa.

Luật sư Phạm Anh Vũ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến từ cơ sở cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về hồ sơ, chứng cứ và dữ liệu điện tử; xét xử trực tuyến, giám sát điện tử; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, chính sách khoan hồng và bảo vệ người tham gia tố tụng.

Đặc biệt, tại những địa bàn biên giới, các đại biểu quan tâm đến việc xác định thẩm quyền của các lực lượng được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, bảo đảm phù hợp với đặc thù đấu tranh phòng, chống tội phạm và yêu cầu phối hợp tại địa phương.

Những vấn đề được nêu tại các hội nghị khu vực là nguồn thông tin để VKSND tỉnh An Giang nghiên cứu, tổng hợp, đối chiếu với dự thảo và xây dựng các kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Thông qua việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến từ cấp khu vực đến cấp tỉnh, VKSND tỉnh An Giang tập hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) theo hướng rõ ràng, đồng bộ và có tính khả thi.