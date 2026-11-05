Ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất năm 2026

1. Giáo dục đặc biệt (Tỷ lệ thất nghiệp 0,7%): Giáo dục đặc biệt là ngành đứng đầu danh sách 73 ngành có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Mỹ năm 2026. Theo New York Fed, chỉ 16% sinh viên tốt nghiệp ngành này rơi vào tình trạng thiếu việc làm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 39% của tất cả ngành học. Khi theo học ngành này, sinh viên được trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch giảng dạy cá nhân hóa, hỗ trợ điều chỉnh hành vi và phối hợp với gia đình, chuyên gia trị liệu. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt, chuyên viên can thiệp sớm hoặc chuyên viên can thiệp hành vi.

2. Giáo dục tiểu học (Tỷ lệ thất nghiệp 1,2%): Giáo dục tiểu học là ngành đào tạo kiến thức và kỹ năng giảng dạy các môn học cơ bản cho trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những chuyên ngành phổ biến nhất thuộc lĩnh vực giáo dục tại Mỹ. Sinh viên được trang bị kỹ năng quản lý lớp học, giảng dạy toán, đọc hiểu và hỗ trợ quá trình học tập của trẻ. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành giáo viên tiểu học, chuyên viên hỗ trợ đọc hiểu hoặc gia sư. Giáo viên tiểu học có mức lương khoảng 63.970 USD/năm và mỗi năm dự kiến có khoảng 99.400 vị trí tuyển dụng do nhu cầu thay thế những người nghỉ hưu hoặc chuyển nghề.

3. Nông nghiệp (Tỷ lệ thất nghiệp 1,4%): Nông nghiệp là ngành kết hợp kiến thức khoa học, kinh doanh và phát triển bền vững nhằm tập trung cải thiện phương thức trồng trọt và sản xuất thực phẩm. Sinh viên theo đuổi ngành này sẽ được học về khoa học đất, cây trồng, quản lý trang trại và hệ thống sản xuất thực phẩm. Qua đó, họ có cơ hội trở thành nhà khoa học nông nghiệp, nhà khoa học thực phẩm hoặc quản lý trang trại. Theo Cục thống kê Lao động Mỹ, các nhà khoa học nông nghiệp và thực phẩm có mức lương khoảng 81.970 USD/năm, đồng thời số lượng việc làm trong lĩnh vực này dự kiến tăng 6% trong giai đoạn 2025-2035.

4. Ngôn ngữ (Tỷ lệ thất nghiệp 1,6%): Ngành ngôn ngữ giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng thành thạo một ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa, qua đó mở rộng cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia. Hiện, khoảng 870.000 người Mỹ đang đi làm sở hữu bằng cấp về ngôn ngữ nước ngoài, trong đó 2/3 từng học các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Latinh. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành biên dịch viên, phiên dịch viên hoặc làm việc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

5. Địa lý (Tỷ lệ thất nghiệp 1,6%): Địa lý là ngành nghiên cứu về các địa điểm, con người và những tương tác liên quan. Theo New York Fed, mức lương trung vị của những người có bằng tốt nghiệp ngành Địa lý có thể đạt 88.000 USD/năm khi vào giai đoạn giữa sự nghiệp. Trong thời gian đại học, sinh viên ngành này được trang bị kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu, lập bản đồ và phân tích không gian. Sau tốt nghiệp, họ có cơ hội trở thành chuyên viên GIS, nhà bản đồ học, chuyên viên quy hoạch đô thị, phân tích logistics hoặc tư vấn môi trường. Số lượng việc làm trong lĩnh vực này được dự báo tăng 7% trong giai đoạn 2025-2035 với khoảng 900 vị trí tuyển dụng mỗi năm tại Mỹ.

6. Công nghệ kỹ thuật (Tỷ lệ thất nghiệp 1,7%): Công nghệ kỹ thuật đào tạo sinh viên ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật vào quá trình thiết kế, thử nghiệm và bảo trì những hệ thống thực tế. Ngành học này có mức lương khoảng 65.000 USD/năm ở giai đoạn đầu sự nghiệp, tăng lên 104.000 USD vào giai đoạn giữa sự nghiệp. Sinh viên ngành này có thể trở thành chuyên viên công nghệ kỹ thuật, kỹ sư hiện trường, chuyên viên kiểm soát chất lượng hoặc kỹ thuật viên xây dựng dân dụng.

7. Dịch vụ xã hội (Tỷ lệ thất nghiệp 1,9%): Dịch vụ xã hội đào tạo sinh viên kiến thức và kỹ năng hỗ trợ cá nhân, gia đình vượt qua những khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống. Đây là lĩnh vực đào tạo đã hình thành từ lâu, trong đó công tác xã hội là chuyên ngành phổ biến nhất. Tại Mỹ, sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhân viên công tác xã hội, chuyên viên quản lý hồ sơ hoặc điều phối viên hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều công việc yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về công tác xã hội, một số vị trí còn đòi hỏi chứng chỉ hành nghề.

Tú Anh