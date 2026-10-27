Ngành hàng xa xỉ tại Paris bất ổn do bạo loạn

Các cửa hàng xa xỉ tại Paris đã bị tàn phá và gặp tổn thất lớn sau các cuộc bạo loan. Ảnh: Getty Images.

Trên khắp các khu mua sắm sang trọng nhất Paris, các cửa hàng xa xỉ vẫn còn mang dấu vết của một cuối tuần bạo loạn đã tràn ngập mạng xã hội khắp thế giới. Giờ đây, nước Pháp đang chuẩn bị cho khả năng diễn ra một đợt bạo loạn nữa.

Trên đại lộ Champs-Elysées, cửa hàng flagship của Louis Vuitton được bảo vệ bằng những tấm lưới kim loại che cửa kính dày mà ngày thường không có, cũng như cửa hàng Christian Dior Couture trên đại lộ Montaigne, trung tâm mua sắm cao cấp ở quận 8 của Paris. Cả hai cửa hàng đều thoát khỏi thiệt hại nghiêm trọng vào cuối tuần trước nhờ biện pháp bảo vệ này, trong khi nhiều cửa hàng ở nơi khác kém may mắn hơn.

Cửa hàng Louis Vuitton đã áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm phòng tránh bạo động. Ảnh: Bloomberg

Cửa sổ và cửa ra vào của các cửa hàng xa xỉ được ván che kín dọc phố Saint-Honoré, không xa dinh tổng thống Pháp, nơi đám đông hôm thứ Bảy tuần trước nữa đã đột nhập và cướp phá các cửa hàng, trong đó có Burberry, nước hoa Christian Dior và Guerlain. Cả ba cửa hàng này vẫn đóng cửa vào thứ Tư, cũng như một cửa hàng đồ thể thao Salomon trên đại lộ Madeleine gần đó cũng bị tàn phá tương tự, theo Bloomberg.

Một cửa hàng Hermès trên đại lộ George V, gần Champs-Elysées, bị vỡ cửa kính. Cửa hàng của thương hiệu này ở Marseille chịu thiệt hại nặng hơn nhiều và "sẽ không sớm mở cửa trở lại" sau khi bị những kẻ bạo loạn tàn phá, Giám đốc tài chính của Hermès - ông Eric du Halgouët cho các phóng viên biết trong cuộc họp trực tuyến hôm thứ Năm. Ông cho biết Hermès từ đó đã tăng cường các biện pháp an ninh.

Cửa hàng Hermès ở Marseille chịu thiệt hại nặng nề do bạo loạn. Ảnh: AFP

Bạo lực xảy ra sau các cuộc biểu tình vừa qua tại Paris đã thu hút hơn nửa triệu người trên khắp nước Pháp. Khi màn đêm buông xuống, các nhóm người trùm mũ và đeo khẩu trang di chuyển khắp nơi, tấn công hàng trăm cửa hàng, đập vỡ cửa kính, phá hủy thiết bị và mang theo hàng hóa rồi bỏ chạy.

Tình hình lắng xuống sau khi lệnh giới nghiêm và các hạn chế giao thông được áp dụng vào thứ Hai, nhưng lời kêu gọi của người biểu tình về một ngày bất ổn nữa vào thứ Bảy này khiến người dân, chính quyền và chủ cửa hàng lo lắng.

Những cuộc tấn công trắng trợn và phản ứng kém hiệu quả của cảnh sát đã gây ra làn sóng phản đối từ các nhà bán lẻ và nhiều bên khác, đồng thời khiến Carrefour SA, một trong những chuỗi tạp hóa lớn nhất nước Pháp, phát đi cảnh báo về lợi nhuận. Khoảng 50 cửa hàng của hãng bị tấn công trong ngày đầu tiên của bạo loạn, nhiều nơi bị cướp phá và hư hại, Tổng giám đốc điều hành Alexandre Bompard cho các nhà phân tích tài chính biết hôm thứ Ba, theo Bloomberg.

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Ông Bompard cho biết tình trạng bất ổn đang làm tổn hại niềm tin người tiêu dùng, khiến người mua sắm e ngại và đẩy chi phí an ninh, hậu cần lên cao. Carrefour dự kiến lợi nhuận bị ảnh hưởng tới 200 triệu euro (225 triệu USD).

Ông Laurent Milchior, người đứng đầu thương hiệu nội y Etam, chia sẻ với BFM Business rằng thiệt hại cuối tuần qua tương đương 1 triệu euro doanh số bị mất, cùng 500.000 euro khác do hàng hóa bị lấy cắp và cửa hàng hư hại. "Nếu chỉ là một lần thì sẽ vượt qua được, nhưng vấn đề là nếu nó kéo dài," ông nói, đề cập đến những ngày biểu tình lặp lại rồi biến thành bạo lực.

Ông kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron huy động quân đội để xử lý tình hình, khi lực lượng cảnh sát chống bạo động và các lực lượng khác không đủ sức đối phó.

Ông Thierry Guibert, Tổng giám đốc điều hành Maus Frères SA, công ty sở hữu Lacoste, trong một bài đăng trên LinkedIn đã kêu gọi nhà nước Pháp "huy động ngay lập tức mọi biện pháp pháp lý hiện có để chấm dứt bạo lực, bảo vệ công dân, cảnh sát, người lao động và doanh nghiệp của chúng ta".

Trung tâm thương mại xa xỉ Galeries Lafayette, sau khi bị hư hại và cướp phá tại các địa điểm như đại lộ Haussmann ở Paris và ở Bordeaux, cho biết hậu quả về vật chất và kinh tế sẽ rất đáng kể.

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DU LỊCH VÀ CÁC SỰ KIỆN LỚN CHỊU ẢNH HƯỞNG

Tác động của bạo loạn nhiều khả năng sẽ lan rộng sang ngành du lịch, đặc biệt nếu tình trạng này tiếp diễn. Những hình ảnh bạo lực đã dẫn đến việc hủy đặt phòng tại các khách sạn cao cấp ở Paris, theo ông Christophe Laure, người đứng đầu UMIH Prestige, tổ chức đại diện cho các khách sạn bốn và năm sao. Tệp khách lưu trú giàu có của những khách sạn này thường mua sắm tại các cửa hàng xa xỉ địa phương.

"Hiện còn quá sớm để đánh giá liệu điều này có ảnh hưởng đến nhóm khách du lịch nước ngoài trong những tuần tới hay không," ông du Halgouët của Hermès nói.

Khi nhu cầu hàng xa xỉ tại Trung Quốc vốn đã yếu và toàn ngành đang suy giảm, việc chi tiêu của du khách tại Pháp sụt giảm kéo dài sẽ xảy ra vào thời điểm khó khăn, nhất là khi mùa mua sắm Giáng sinh vừa mới bắt đầu. Milan, một điểm đến mua sắm xa xỉ khác của châu Âu, cũng ghi nhận các vụ cướp phá trong vài ngày qua.

Hội chợ Art Basel Paris, sự kiện nổi bật thu hút du khách nước ngoài tại Grand Palais, đã đóng cửa vào cuối tuần qua, kết thúc sớm hai ngày. "Trước khả năng xảy ra các cuộc biểu tình trên khắp Paris vào cuối tuần này, và vì sự an toàn của khách tham quan, nhà triển lãm, đối tác, nhân viên và các tác phẩm nghệ thuật," ban tổ chức viết, hội chợ sẽ kết thúc vào 19 giờ tối thứ Sáu thay vì Chủ nhật.

Tác động của bạo loạn nhiều khả năng sẽ lan rộng sang ngành du lịch. Ảnh: Global.Nation

BPM Exclusive, đại lý xe sang thuộc tập đoàn ô tô Pháp BPM, đang dọn dẹp hai showroom ở Paris cho khả năng xảy ra bất ổn. Theo một nhân viên, những chiếc Aston Martin tại địa điểm ở quận 17 sẽ được dọn khỏi sàn trưng bày vào thứ Bảy, trong khi những chiếc Maserati trưng bày ở quận 15 sẽ được chuyển xuống tầng hầm.

Với ngành xa xỉ vốn đang chật vật vì nhu cầu yếu từ Trung Quốc, những hình ảnh bạo loạn tại Paris, “thánh địa” mua sắm của giới thượng lưu, đúng vào thời điểm chuẩn bị bước vào mùa mua sắm Giáng sinh là một thử thách khó lường. Điều các thương hiệu xa xỉ lo ngại nhất không chỉ là thiệt hại tức thời, mà là việc những hình ảnh ấy làm xói mòn cảm giác an toàn và sang trọng vốn là một phần giá trị của trải nghiệm mua sắm tại đây.