Nền tảng Tmall Luxury Pavilion giới thiệu những xu hướng sản phẩm mới và hoạt động hợp tác giữa các thương hiệu

Mùa mua sắm Ngày Độc thân (11/11) năm nay tại Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều thương hiệu ghi nhận đà tăng trưởng doanh số trực tuyến đầy ấn tượng.

Diễn biến không chỉ phản ánh sức chống chịu tốt của thị trường tiêu dùng Trung Quốc, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của nhóm khách hàng trẻ tuổi. Kết quả kinh doanh trong suốt mùa mua sắm trên nền tảng Tmall Luxury Pavilion đã phần nào cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu khách hàng của ngành hàng này.

GEN Z THÚC ĐẨY DOANH SỐ TRỰC TUYẾN

Theo Tmall Luxury Pavilion, hơn 40 thương hiệu, bao gồm Cartier , Coach, Chloé, Graff, Prada, Thom Browne, Tiffany & Co. và Zegna, chứng kiến doanh số tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn mở màn của lễ hội, từ ngày 20 đến 29/10.

Phân khúc hàng xa xỉ cứng (hard luxury), gồm trang sức và đồng hồ, là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Đáng chú ý, số lượng sản phẩm được ra mắt riêng cho nền tảng thương mại điện tử này cũng tăng gấp đôi, từ đó thúc đẩy doanh số sản phẩm độc quyền leo vọt 109% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm khách hàng chi tiêu lớn, hay còn được gọi là khách hàng đặc biệt quan trọng (Very Important Clients - VIC), tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu tại cả cửa hàng thực lẫn cửa hàng trực tuyến.

Cụ thể, trong mùa mua sắm 11/11, số lượng khách hàng VIC chi hơn 7.000 USD trên nền tảng đã tăng thêm 10% so với năm 2025.

Xét theo khu vực và thế hệ, người tiêu dùng Gen Z tại các thành phố lớn của Trung Quốc đang là nhóm tăng trưởng nhanh nhất. Họ đang dần chuyển từ những người lần đầu mua hàng xa xỉ sang nhóm khách hàng có kinh nghiệm hơn.

Gucci đã mở rộng danh mục sản phẩm tại cửa hàng flagship chính thức trên Tmall lên khoảng 3.000 mặt hàng mới

Thay vì chỉ lựa chọn những sản phẩm có giá phải chăng, người tiêu dùng trẻ ngày nay sẵn sàng mở hầu bao cho những thương hiệu và sản phẩm mà họ thực sự yêu thích. Họ coi trọng các thiết kế kinh điển và sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời cũng hướng tới những xu hướng mới.

Dù sở hữu sức mua lớn, nhưng nhóm khách hàng này vẫn chú ý đến việc hoạch định tài chính. Nhiều người bắt đầu lựa chọn hình thức trả góp không tính lãi, qua đó cân đối chi tiêu cho hàng xa xỉ với kế hoạch quản lý tài chính cá nhân.

NGÀNH XA XỈ THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong nhiều năm, vị trí của các cửa hàng flagship phần lớn quyết định phạm vi khách hàng mà thương hiệu xa xỉ có thể tiếp cận. Nhưng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đang dần xóa bỏ rào cản địa lý, giúp người mua khám phá và đặt hàng mà không cần đặt chân đến cửa hàng thực.

Cùng với đó, các hoạt động tương tác qua livestream, dịch vụ cá nhân hóa và quà tặng độc quyền khiến trải nghiệm mua sắm hàng xa xỉ trực tuyến trở nên hấp dẫn hơn.

Các màn ra mắt sản phẩm độc quyền và những phiên bản giới hạn là điểm nhấn của Ngày Độc thân năm nay trên Tmall. Fendi gia nhập nền tảng vào đầu tháng 10 và mở bán mẫu túi Croissant thông qua chương trình ra mắt độc quyền trên toàn cầu. Tudor lần đầu tham gia lễ hội mua sắm, đồng thời giới thiệu mẫu đồng hồ Black Bay Chrono màu hồng độc quyền trên Tmall với số lượng giới hạn mỗi ngày.

Trong khi đó, mẫu kính mắt thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa Maison Margiela và Gentle Monster cũng được ra mắt độc quyền trên nền tảng này, trở thành một trong những phụ kiện thời trang thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lễ hội.

Cô Wang Jia, chủ một doanh nghiệp kinh doanh quần áo tại Hồ Bắc, chia sẻ trên Jing Daily rằng gần đây cô tình cờ biết được một thương hiệu xa xỉ đã mở cửa hàng pop-up để tại khu phức hợp Zhangyuan, Thượng Hải sau khi xem bài đăng trên mạng xã hội. Do không thể trực tiếp đến cửa hàng, ban đầu cô định nhờ người quen sắp đi công tác mua hàng giúp. Nhưng vì lo ngại phải xếp hàng, quỹ thời gian eo hẹp cũng như không rõ tình trạng còn hàng nên cô quyết định đặt mua trực tiếp qua tài khoản flagship chính thức của thương hiệu trên Tmall.

Còn đối với Yu Xinyue, người có tính cách hướng nội, lại thích tìm hiểu sản phẩm trực tuyến hơn là giao tiếp với nhân viên bán hàng tại các cửa hàng. Trước thềm Ngày Độc thân năm nay, với sự hỗ trợ tài chính từ mẹ, cô đã mua một chiếc vòng cổ Cartier Clash thông qua cửa hàng flagship của thương hiệu trên Tmall.

Không chỉ cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến, các thương hiệu xa xỉ còn đang xem xét lại danh mục sản phẩm được phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử.

Trước đây, nhiều thương hiệu chỉ cung cấp một số lượng sản phẩm hạn chế trên các nền tảng bên thứ ba, trong khi dành toàn bộ bộ sưu tập cho website riêng và hệ thống cửa hàng vật lý. Nhưng trong năm nay, Gucci chủ động mở rộng danh mục sản phẩm tại cửa hàng flagship trên Tmall lên khoảng 3.000 mặt hàng thuộc mùa hiện tại, đưa lựa chọn sản phẩm trên nền tảng này tương đương với website chính thức của hãng tại Trung Quốc.

Động thái này đã mở ra cơ hội tăng trưởng mới. Theo dữ liệu từ nền tảng, hơn 70% người mua những sản phẩm mới là khách hàng lần đầu mua sắm tại flagship Gucci trên Tmall. Gần một nửa trong số đó đến từ các thành phố cấp 3 trở xuống và những khu vực nhỏ hơn.

Đối với các thương hiệu quốc tế chưa có hệ thống cửa hàng vật lý tại Trung Quốc, nền tảng thương mại điện tử thậm chí có thể trở thành điểm tiếp cận thị trường đầu tiên. Thay vì chờ đợi đến khi mở cửa hàng, các thương hiệu có thể chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành doanh số thực, đồng thời thăm dò nhu cầu thị trường.

Nhiều thương hiệu như Jimmy Choo, Tory Burch cũng cho ra mắt những sản phẩm mới độc quyền, với thiết kế được định hướng dựa trên các phân tích xu hướng phong cách ứng dụng AI từ công cụ Smart OTB của Tmall Luxury Pavilion

Tuy nhiên, đưa thêm nhiều sản phẩm độc quyền lên môi trường trực tuyến mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là hiểu được người tiêu dùng thực sự mong muốn điều gì, từ đó điều chỉnh danh mục sản phẩm bám sát hơn với nhu cầu thị trường.

Đây chính là lúc kho dữ liệu khổng lồ về hành vi người tiêu dùng mà các nền tảng thương mại điện tử phát huy giá trị thương mại. Chẳng hạn như Tmall phân tích xu hướng thông qua lượng dữ liệu tìm kiếm, xem sản phẩm, nhấp chuột và giao dịch. Tiến bộ của AI đang giúp chuyển hóa nguồn thông tin này thành các phân tích về xu hướng tiêu dùng, thị hiếu thẩm mỹ và nhu cầu mới nổi.

Cách tiếp cận này đưa hoạt động phân tích nhu cầu người tiêu dùng trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm.

Tất nhiên, những phân tích dựa trên dữ liệu không thể thay thế khả năng đánh giá sáng tạo của chính thương hiệu. Giá trị của chúng nằm ở việc giúp nhu cầu người tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp hơn đến các quyết định lựa chọn và phân phối sản phẩm. Đối với các thương hiệu xa xỉ quốc tế, đây là cách để hiểu rõ hơn thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng địa phương, đồng thời vẫn giữ được bản sắc thiết kế riêng.

“Tmall không chỉ là một kênh bán hàng. Đây còn là nền tảng trung tâm để các thương hiệu xa xỉ xây dựng và quản lý mối quan hệ với người tiêu dùng tại Trung Quốc”, ông An Tang, Tổng giám đốc Tmall Luxury Pavilion, chia sẻ với Jing Daily.