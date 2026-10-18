Ngành hàng xa xỉ châu Âu mất 350 tỷ USD

Các thương hiệu xa xỉ châu Âu đối mặt nguy cơ mất khách. Ảnh: Reuters.

Ngành hàng xa xỉ châu Âu đang đối mặt một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm, khi kỳ vọng phục hồi liên tục bị dập tắt bởi kết quả kinh doanh đáng thất vọng và sức mua suy yếu tại các thị trường chủ chốt.

Ngày 13/10, 10 doanh nghiệp ngành hàng xa xỉ hàng đầu châu Âu đã mất tổng cộng khoảng 350 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ đầu năm 2026, Reuters cho biết.

Bốn tập đoàn lớn gồm LVMH, Hermès, Kering - chủ sở hữu Gucci - và Richemont chứng kiến tổng giá trị vốn hóa giảm gần một nửa so với mức ghi nhận khoảng năm 2024.

Tâm điểm của đợt suy giảm mới nhất là LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Tiffany và Bulgari. Trong quý III, doanh thu hữu cơ của tập đoàn chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng thời trang và đồ da chủ lực giảm 5%, xuống 8,25 tỷ euro. Kết quả này thấp hơn dự báo của giới phân tích và làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phục hồi của toàn ngành.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu LVMH đạt 57,15 tỷ euro, giảm 2% nếu tính theo số liệu báo cáo, nhưng tăng 2% trên cơ sở hữu cơ, tức loại trừ ảnh hưởng của biến động tỷ giá và thay đổi phạm vi hợp nhất.

Diễn biến trái chiều giữa các mảng kinh doanh cho thấy sức ép không phân bổ đồng đều: thời trang và đồ da suy giảm, trong khi đồng hồ và trang sức, nước hoa và mỹ phẩm ghi nhận những kết quả tích cực hơn.

Cổ phiếu LVMH đã giảm hơn 40% từ đầu năm, khiến tài sản của Chủ tịch kiêm chủ sở hữu Bernard Arnault hao hụt hàng tỷ USD. Đà giảm của tập đoàn cũng gây sức ép lên các cổ phiếu xa xỉ khác, khi nhà đầu tư lo ngại kết quả kinh doanh yếu kém không còn là vấn đề riêng của một doanh nghiệp.

Khó khăn tại Trung Quốc

Trung Quốc từng là động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường xa xỉ toàn cầu, nhưng hiện trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của ngành.

Theo Bloomberg, doanh số tại Trung Quốc đại lục của LVMH giảm ở mức hai chữ số trong quý III. Chi tiêu của người mua Trung Quốc ở nước ngoài cũng đi xuống, cho thấy sức mua suy yếu không chỉ giới hạn trong thị trường nội địa.

Tình hình này đặc biệt đáng lo ngại bởi các thương hiệu xa xỉ từng kỳ vọng nhu cầu tại Trung Quốc sẽ phục hồi sau giai đoạn suy thoái kéo dài. Khi tâm lý tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những sản phẩm có giá trị cao như túi xách, quần áo thiết kế và đồng hồ đắt tiền dễ bị người mua trì hoãn hơn các khoản chi tiêu thiết yếu.

Reuters nhận định kết quả kinh doanh mới nhất của LVMH làm dấy lên nghi ngờ rằng ngành xa xỉ trị giá hàng trăm tỷ USD có thể sớm thoát khỏi đà suy giảm kéo dài khoảng ba năm. Trước đó, những dấu hiệu cải thiện nhu cầu tại Trung Quốc từng thúc đẩy cổ phiếu toàn ngành tăng mạnh, nhưng đà phục hồi mong manh này đang mất động lực.

Dù vậy, không phải mọi doanh nghiệp đều chịu tác động như nhau. Richemont, tập đoàn tập trung vào đồng hồ và trang sức, thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn mặt bằng chung. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của từng nhóm sản phẩm và danh mục thương hiệu vẫn đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Người mua chuyển hướng, mô hình tăng giá chịu sức ép

Khó khăn của ngành xa xỉ còn đến từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Theo Financial Times, sau nhiều năm liên tục tăng giá, các thương hiệu cao cấp đang khiến một bộ phận khách hàng tìm đến những lựa chọn có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong đó có Uniqlo và Zara. Phân khúc thời trang tầm trung đang lấy lại sức hút nhờ kết hợp thiết kế hợp xu hướng với mức giá thấp hơn đáng kể so với các nhãn hàng xa xỉ.

Sự dịch chuyển này đặt ra thách thức đối với chiến lược tăng giá vốn giúp nhiều thương hiệu xa xỉ cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận trong những năm trước. Giá cao vẫn là một phần trong cách định vị sự độc quyền, nhưng khi khoảng cách về thiết kế và chất lượng cảm nhận giữa hàng cao cấp với sản phẩm tầm trung thu hẹp, người mua có thêm lý do để cân nhắc lựa chọn thay thế.

Financial Times dẫn số liệu từ Bain & Company cho biết khoảng 20% người tiêu dùng hàng xa xỉ đã ngừng mua sắm tại các cửa hàng thuộc phân khúc này kể từ năm 2022. Điều đó cho thấy vấn đề của ngành không đơn thuần là chu kỳ kinh tế suy yếu, mà còn liên quan đến khả năng duy trì sức hấp dẫn và giá trị cảm nhận của thương hiệu đối với khách hàng.

Khách hàng hiện dần chuyển sang lựa chọn giá mềm hơn sau nhiều năm thương hiệu liên tục tăng giá. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giới phân tích chưa cho rằng ngành xa xỉ đã bước vào giai đoạn suy thoái mang tính cấu trúc không thể đảo ngược. Theo Barron's, một số chuyên gia nhận định đây vẫn có thể là chu kỳ suy giảm, với khả năng phục hồi phụ thuộc vào sự cải thiện của niềm tin tiêu dùng và nhu cầu tại Trung Quốc.

Dù định giá cổ phiếu đã giảm, nhà đầu tư vẫn cần chờ những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy doanh số ổn định trở lại.

Trong ngắn hạn, triển vọng của ngành tiếp tục phụ thuộc vào khả năng khôi phục sức mua tại các thị trường lớn, đồng thời thuyết phục khách hàng rằng mức giá cao vẫn tương xứng với chất lượng, thiết kế và giá trị thương hiệu.