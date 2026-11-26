Tăng trưởng nhanh, áp lực nâng cao chất lượng

Theo ông Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giai đoạn 2016-2025, sản xuất sầu riêng của Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích và sản lượng. Diện tích trồng tăng từ 33,4 nghìn ha lên 195 nghìn ha, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21,9%/năm; sản lượng tăng từ 399 nghìn tấn lên 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 18,8%/năm.

Sầu riêng nhanh chóng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao trong cơ cấu ngành rau quả. Nếu năm 2021, giá trị xuất khẩu sầu riêng mới đạt 177,7 triệu USD thì đến năm 2025 đã tăng lên 3,86 tỷ USD, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đến tháng 10-2026, xuất khẩu mặt hàng này đạt 3,315 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng quả tươi của Việt Nam đã xuất khẩu sang 28 quốc gia, sầu riêng đông lạnh có mặt tại 20 quốc gia.

Sản xuất sầu riêng của Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích và sản lượng. Ảnh: PV

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm hơn 95% khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Việt Nam.

Trong khi đó, ngành hàng phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nước có thế mạnh như Thái Lan, Malaysia và Philippines. Sản xuất sầu riêng hiện vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán; nhiều diện tích trồng ngoài quy hoạch, hệ thống kho lạnh chưa đáp ứng yêu cầu.

Hoạt động vận chuyển đường bộ kéo dài, tình trạng thu hoạch quả chưa đủ độ chín, sâu bệnh hại và yêu cầu kiểm soát hóa chất, kim loại nặng ngày càng khắt khe cũng ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng xuất khẩu. Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn.

Cùng nhận định về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (Viện Cây ăn quả miền Nam), cho biết, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là nhiều vấn đề cần giải quyết. Sản xuất nhỏ lẻ khiến việc kiểm soát đồng bộ quy trình canh tác gặp khó khăn; sức khỏe đất suy giảm do lạm dụng vật tư hóa học... Chất lượng quả chưa đồng đều, trong khi yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng và kim loại nặng ngày càng nghiêm ngặt.

Sản xuất sầu riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: PV

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy cho biết, doanh nghiệp Việt Nam hiện chủ yếu giữ vai trò cung cấp nguyên liệu, chưa khai thác hiệu quả thị trường sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Hiện khoảng 90-95% sản phẩm sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc được cung cấp dưới dạng nguyên liệu. Sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đóng gói dưới thương hiệu riêng và phân phối vào hệ thống siêu thị. Trong khi đó, số doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa sản phẩm mang thương hiệu của mình trực tiếp lên kệ hàng tại thị trường này còn rất hạn chế…

Đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi xanh

Một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng là phát triển công nghiệp chế biến, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để nâng cao giá trị sản phẩm, các chuyên gia cho rằng cần đầu tư đồng bộ từ công nghệ bảo quản, chế biến đến vận chuyển, hạn chế tổn thất sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Hiểu, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát tổn thất sau thu hoạch bằng các giải pháp công nghệ sinh học. Công nghệ bảo quản cần được triển khai đồng bộ với các giải pháp quản trị sau thu hoạch. Trong đó, chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP) tại nhà đóng gói, đào tạo nhân lực chuyên sâu, kiểm soát nhiệt độ trong container và số hóa truy xuất nguồn gốc theo mã số vùng trồng có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Các doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Ảnh: PV

Ở khâu sản xuất, việc chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ cải thiện chất lượng đất, sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm, tăng cường phân bón hữu cơ, ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), chủ động nguồn nước tưới và giảm phát thải.

Ngành nông nghiệp cũng định hướng không mở rộng thêm diện tích, tập trung rà soát vùng trồng theo quy hoạch, quản lý chặt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Còn theo ông Nguyễn Thành Hiếu, Quyền Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI), phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững cần bắt đầu từ chuẩn hóa cây giống, cải thiện kỹ thuật canh tác và tăng cường quản lý dịch hại. Trong đó, cần ưu tiên nghiên cứu, tuyển chọn và tiêu chuẩn hóa các gốc ghép có khả năng chống chịu bệnh Phytophthora.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vy Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu đề xuất tổ chức vùng trồng theo yêu cầu thị trường, thống nhất kế hoạch sản lượng, lịch mùa vụ và quy trình canh tác phù hợp với điều kiện từng vùng.

Các hoạt động trọng tâm là cải tạo đất, bảo vệ bộ rễ, sử dụng vật tư có trách nhiệm và duy trì sức khỏe vườn cây. Quy trình sản xuất cần ứng dụng các giải pháp vi sinh, kỹ thuật bao trái, hệ thống F+SMART và số hóa dữ liệu vùng trồng, nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, cần xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, thương lái và doanh nghiệp. Hoạt động thu mua phải chuyển từ hình thức gom hàng đại trà sang phân loại theo vùng trồng và tiêu chuẩn chất lượng; giá thu mua gắn với tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn.

Chuyển đổi xanh để nâng cao chất lượng và giá trị sầu riêng ở thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Bảo Thắng

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh cho rằng, giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại. Trong những năm tới, ngành hàng tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh chế biến sâu, khai thác phụ phẩm và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật…

Ngành hàng sầu riêng không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, phát triển chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân sẽ là nền tảng để sầu riêng Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và phát triển theo hướng xanh, bền vững.