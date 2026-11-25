Ngày 25.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt đối với cây sầu riêng”.

Diễn đàn nhằm góp phần xây dựng thương hiệu “sầu riêng xanh Việt Nam” an toàn; đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hướng tới phát triển sầu riêng bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe của thị trường thế giới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn vào ngày 25.11, tại tỉnh Đồng Tháp

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năm 2025 diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt 185.000ha, với sản lượng 1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt tới 3,86 tỉ USD (chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả của cả nước).

Do hiệu quả kinh tế cao từ cây sầu riêng mang lại nên năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 200.000ha, sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2026 đạt trên 3,45 tỉ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ…

Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 200.000ha

Là địa phương có diện tích trồng sầu riêng hàng đầu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Chí Thiện cho hay, toàn tỉnh có 36.204ha sầu riêng, trong đó có 27.316ha đang cho thu hoạch. Nông dân Đồng Tháp có kinh nghiệm thâm canh sầu riêng, đặc biệt là kỹ thuật xử lý ra hoa, rải vụ thu hoạch.

Cây sầu riêng đã giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu. Đây là ngành hàng đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp bình quân 5% mỗi năm của tỉnh…

Mặt được là vậy, song hạn chế của sản xuất sầu riêng còn ở quy mô nông hộ; việc áp dụng kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp, ghi chép nhật ký và kiểm soát chất lượng giữa các hộ còn thiếu đồng nhất. Đặc biệt là nguy cơ nhiễm Cadimi (kim loại nặng, vượt mức cho phép) trong sản phẩm sầu riêng còn cao.

Do diện tích sầu riêng "tăng nóng" nên nguy cơ nhiễm Cadimi còn cao, khiến các ngành chức năng lo ngại

Qua lấy mẫu phân tích năm 2025, trong 115 mẫu trái sầu riêng tại vùng trồng, có 23 mẫu vượt ngưỡng 0,05 mg/kg, chiếm 20% số mẫu phân tích. Còn tại các cơ sở đóng gói, có 7 trong số 45 mẫu trái được phân tích Cadimi vượt ngưỡng này…

Đối với thị trường xuất khẩu thì sầu riêng vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Trong khi sự liên kết giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu chưa ổn định, năng lực bảo quản và chế biến còn hạn chế... Đây là những cái khó mà ngành hàng sầu riêng cần khắc phục.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy thông tin về thị trường xuất khẩu sầu riêng

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy cho rằng, dù chúng ta có lợi thế về xuất khẩu sầu riêng tươi, nhưng còn yếu trong khai thác về chế biến sâu. Trong khi chế biến sâu sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao, đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng tiêu dùng.

TS. Nguyễn Thành Hiếu, Quyền Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho rằng, phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa cây giống, cải thiện kỹ thuật canh tác và tăng cường quản lý dịch hại.

Viện mong muốn phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu và các hợp tác xã nghiên cứu phát triển bền vững sầu riêng về chuẩn hóa cây giống, cải thiện canh tác, ứng dụng các giải pháp quản lý dịch hại… góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tạo nền tảng xây dựng chuỗi liên kết sầu riêng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh phát biểu

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh khẳng định, sầu riêng là loại trái cây xuất khẩu rất tiềm năng và thực tế đã giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì cần kiểm soát vấn đề “tăng trưởng nóng” về diện tích và việc này được thực hiện quyết liệt.

Quan điểm chung trong thời gian tới là chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và xuất khẩu. Theo đó, các hợp tác xã cần liên kết với nông dân xây dựng vùng sản xuất quy mô đủ lớn, nhằm thuận lợi trong canh tác, quản lý chất lượng và hình thành chuỗi giá trị với doanh nghiệp xuất khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các nhà khoa học, các đơn vị liên quan trong nghiên cứu chọn giống mới chất lượng cao, phù hợp từng điều kiện sinh thái; đẩy mạnh chế biến sâu, khai thác phụ phẩm, thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu.

Trong quá trình chuyển đổi xanh đối với ngành hàng sầu riêng thì nông dân cần được hưởng lợi đầu tiên

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh trong quá trình tái cơ cấu sản xuất sầu riêng thời gian tới, phải đặt chất lượng lên hàng đầu và xây dựng chuỗi giá trị bài bản. Ở đó nông dân trồng sầu riêng được hưởng lợi, để họ toàn tâm toàn ý đầu tư vào canh tác. Có như vậy, thì việc chuyển đổi xanh mới bền vững.