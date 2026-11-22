Tối 22.11, tạiCông viên Sông Hậu, TP. Cần Thơ, diễn ra Lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội và các tỉnh, thành phố…

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Festival

Phát biểu tại Festival, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là "vựa lúa", đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ sang các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; cần áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi các đại biểu

Tới đây, tiếp tục củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp”; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Trong dịp Festival, các đại biểu sẽ được giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc Festival

Phát biểu khai mạc Festival, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; đây là những định hướng rất quan trọng để Cần Thơ và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo phát triển xanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, Festival lần này diễn ra từ ngày 22-25.11, quy tụ khoảng 500 gian hàng, cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong nước và quốc tế.

Với các hoạt động hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa… Festival không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam - từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

TP. Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế, các đối tác… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạo.

Không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam

Theo ông Đỗ Thanh Bình, hạt gạo Việt Nam đã đi qua một hành trình dài, từ những cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu; từ bảo đảm bữa cơm mỗi gia đình đến đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

Hôm nay, cùng viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Qua đó, mỗi hạt gạo Việt không chỉ mang hương vị quê hương, kết tinh giá trị văn hóa và trí tuệ, mà còn chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm và khát vọng thịnh vượng của đất nước.