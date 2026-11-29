Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay, hành khách đi máy bay tại Mỹ có ít lựa chọn hơn trước. Từ kỳ nghỉ năm 2025 đến nay, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đã ngừng hoạt động, còn hãng giá rẻ Allegiant hoàn tất mua lại đối thủ Sun Country.

Xu hướng sáp nhập tại Mỹ có thể tiếp diễn trong những năm tới khi các hãng chật vật duy trì biên lợi nhuận mỏng và dễ bị ảnh hưởng bởi chi phí phát sinh như giá nhiên liệu tăng. Khác với một số hãng nhỏ ở châu Âu vừa đóng cửa gần đây do giá nhiên liệu tăng, các hãng hàng không Mỹ thua lỗ thường bị thâu tóm thay vì ngừng hoạt động như Spirit.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, quá trình hợp nhất trong 25 năm qua đã tạo ra 4 hãng lớn gồm United, Delta, American và Southwest, hiện cung ứng khoảng 80% số ghế nội địa tại Mỹ. Các hãng nhỏ hơn cũng sáp nhập, như việc Alaska Air mua lại Hawaiian Airlines và Virgin America trong những năm gần đây.

Đầu tháng này, Giám đốc điều hành (CEO) của United, ông Scott Kirby, xác nhận chưa từ bỏ hy vọng mua lại American Airlines bất chấp các vấn đề chống độc quyền. Tuy nhiên, phía American Airlines đã bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng thương vụ mang tính phản cạnh tranh và gây bất lợi cho khách hàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng bày tỏ hoài nghi về ý tưởng hai hãng sáp nhập.

Dù vậy, các thương vụ lớn khác vẫn có thể diễn ra. Hãng JetBlue đang gặp khó khăn tài chính và có liên minh với United. Chuyên gia phân tích Savanthi Syth của công ty Raymond James nhận định gánh nặng nợ lớn có thể thúc đẩy khả năng hợp nhất của JetBlue nếu giá nhiên liệu và các cú sốc thị trường khiến tình hình xấu đi, hoặc biến hãng thành mục tiêu thâu tóm hấp dẫn hơn nếu giảm được nợ. Hãng giá rẻ Frontier cũng đang gặp khó khăn tài chính.

Những người ủng hộ sáp nhập cho rằng hợp nhất giúp các hãng tăng năng lực tài chính để đầu tư vào máy bay và dịch vụ. Ngược lại, chuyên gia William McGee thuộc tổ chức American Economic Liberties Project nhận định việc 4 hãng lớn kiểm soát phần lớn thị trường làm giảm cạnh tranh về giá vé.

Báo cáo đầu năm nay của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) kết luận, ít nhất trong ngắn hạn, hành khách phải chịu giá vé cao hơn và chất lượng dịch vụ, như tỷ lệ đúng giờ, thấp hơn trên các đường bay ít đối thủ.

Theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố, dù chưa có thương vụ sáp nhập nào trong năm nay, giá vé máy bay tại Mỹ trong tháng 9/2026 vẫn tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không cho biết nguyên nhân là do giá nhiên liệu máy bay tăng sau cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo các hãng dự báo giá vé sẽ duy trì ở mức cao ngay cả khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, miễn là nhu cầu đi lại vẫn ở mức mạnh.