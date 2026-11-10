Ngành hàng không Australia gia nhập làn sóng cắt giảm việc làm

Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 850 nhân sự trong vài năm tới để chuyển giao (outsource) hàng loạt chức năng quản lý nội địa cho tập đoàn tư vấn công nghệ Accenture thực hiện tại Ấn Độ. Động thái này cho thấy làn sóng sa thải và thắt chặt chi phí đang lan rộng sang cả lĩnh vực hàng không.

Động thái của Qantas phản ánh xu hướng dịch chuyển nhân lực và tái cấu trúc sâu rộng của ngành hàng không nhằm ứng phó với chi phí gia tăng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thư gửi toàn thể nhân viên ngày 10/11, Tổng giám đốc Qantas Vanessa Hudson cho biết giai đoạn đầu của đợt sa thải sẽ tập trung vào các bộ phận tài chính, thu mua, quản trị nhân sự và tiếp thị. Các mảng công việc này sẽ do đối tác Accenture đảm nhận thông qua các trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ và một phần tại Australia. Lãnh đạo Qantas khẳng định việc cắt giảm nhân sự trong nước để thuê ngoài là bước đi bắt buộc nhằm hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa chi phí vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp không thể tự thực hiện quá trình tái thiết này.

Đợt chuyển giao dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến 850 vị trí việc làm từ giữa năm 2027. Qantas cam kết sẽ thương lượng với công đoàn đại diện cho người lao động, đồng thời nỗ lực tái đào tạo và chuyển đổi vị trí cho những nhân sự bị ảnh hưởng.

Quyết định của Qantas diễn ra giữa bối cảnh làn sóng cắt giảm nhân sự ồ ạt đang quét qua cộng đồng doanh nghiệp Australia, khiến hơn 1.500 lao động đối mặt nguy cơ mất việc chỉ trong một tuần vừa qua. Các chuyên gia tuyển dụng nhận định xu hướng sa thải dồn dập này đang ngày càng phổ biến tại Australia, mang nhiều nét tương đồng với thị trường lao động Mỹ.

Tuần trước, tập đoàn năng lượng Woodside thông báo cắt giảm 500 nhân viên nhằm tiết kiệm 570 triệu AUD (khoảng 394 triệu USD) chi phí, tập đoàn bán lẻ 188 năm tuổi David Jones rơi vào tình trạng quản trị hành chính (bước đầu của quy trình phá sản) khiến 6.000 nhân viên đối mặt với nguy cơ mất việc, trong khi công ty công nghệ Canva tiết lộ kế hoạch sa thải 22% lực lượng lao động tương đương hơn 1.000 người. Nhiều tổ chức lớn khác như Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) và hãng kiểm toán KPMG cũng thông báo thu hẹp hàng trăm nhân sự để chuyển sang sử dụng nguồn lực thuê ngoài.

Trên quy mô toàn cầu, động thái của Qantas phản ánh xu hướng dịch chuyển nhân lực và tái cấu trúc sâu rộng của ngành hàng không nhằm ứng phó với chi phí gia tăng. Cùng thời điểm này, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) cũng thông báo cắt giảm 5% lực lượng lao động, tương đương 2.500 việc làm, nhằm điều chỉnh lại nhịp độ sản xuất đang bị đình trệ./.