TÍN HIỆU KHỞI SẮC TỪ THỊ TRƯỜNG

Thời gian qua, ngành hàng cá tra Đồng Tháp ghi nhận những tín hiệu tích cực. Giá cá tra nguyên liệu tăng, hoạt động tiêu thụ tương đối thuận lợi, sản lượng chế biến và kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Đây là động lực quan trọng để người nuôi và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ngành hàng cá tra Đồng Tháp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp, năm 2026, diện tích thả nuôi cá tra toàn tỉnh ước đạt 2.820 ha, đạt 100% kế hoạch và tăng 70 ha so với năm 2025. Tổng sản lượng cá tra thương phẩm ước đạt 717.607 tấn, tăng 6,24% so với năm trước, đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nuôi cá tra ước đạt 13.076 tỷ đồng, tăng 6,24% và đạt 100,02% kế hoạch.

Đáng chú ý, thị trường cá tra nguyên liệu có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá cá tra nguyên liệu (kích cỡ 600 - 900 g/con) dao động từ 30.000 - 38.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm 2025 từ 1.500 - 5.000 đồng/kg.

Không chỉ khởi sắc ở khâu nuôi, hoạt động chế biến và xuất khẩu cá tra của tỉnh cũng duy trì đà tăng trưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng (phường Trung An), hiện giá cá tra nguyên liệu trên thị trường dao động khoảng 37.000 - 39.000 đồng/kg, tùy điều kiện thanh toán nhanh hay chậm. Với mức giá này, người nuôi có thể đạt lợi nhuận khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người nuôi cải thiện hiệu quả sản xuất sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đạo, doanh nghiệp hiện có vùng nuôi tự xây dựng với diện tích gần 500 ha. Nhà máy chế biến của công ty có công suất bình quân khoảng 200 tấn nguyên liệu/ngày.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khoảng 25% - 30%. Tuy nhiên, trái với đà tăng trưởng về sản lượng và doanh thu, hiệu quả lợi nhuận lại giảm so với năm trước. Ước tính tỷ suất lợi nhuận trong năm nay giảm khoảng 10% - 20%. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí đầu vào tăng cao.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy, hiện toàn tỉnh có khoảng 36 doanh nghiệp chế biến cá tra. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng chế biến cá tra ước đạt 656.573 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Các sản phẩm cá tra ngày càng đa dạng, từ cá phi lê đông lạnh, cá cắt khúc đến những sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Điều này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra của tỉnh ước đạt khoảng 906 triệu USD, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch trên 180 triệu USD; tiếp đến là Hoa Kỳ gần 126 triệu USD, Brazil trên 66 triệu USD và Vương quốc Anh gần 47 triệu USD.

Những kết quả trên cho thấy ngành hàng cá tra Đồng Tháp đang duy trì được sức cạnh tranh và vị thế tại các thị trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

KHƠI THÔNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU, NÂNG SỨC CẠNH TRANH

Theo đồng chí Võ Phương Thủy, thực tế cho thấy, dư địa phát triển xuất khẩu cá tra của Đồng Tháp còn lớn cả về thị trường, sản lượng và giá trị gia tăng. Tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu, hệ thống sản xuất giống và công nghiệp chế biến.

Xuất khẩu cá tra của Đồng Tháp trong 10 tháng đầu năm ước đạt khoảng 906 triệu USD.

Theo định hướng tại Đề án Phát triển thủy sản bền vững của tỉnh, đến năm 2030, sản lượng cá tra Đồng Tháp phấn đấu đạt khoảng 847 ngàn tấn. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô sản xuất mà còn hướng đến xây dựng Đồng Tháp trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra hiện đại, bền vững, phát thải thấp của cả nước.

Cũng theo đồng chí Võ Phương Thủy, dư địa quan trọng không chỉ là tăng lượng cá xuất khẩu mà còn là nâng giá trị trên mỗi đơn vị nguyên liệu, thông qua chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cùng với việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành hàng cá tra cần đa dạng hóa thị trường, khai thác các hiệp định thương mại tự do và đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sản xuất xanh. Muốn khai thác được dư địa đó, điều kiện tiên quyết là bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi.

“Thực tế, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhóm hàng giá trị gia tăng từ cá tra đạt khoảng 25 triệu USD, tăng 4,88% so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh đã có doanh nghiệp chế biến collagen, gelatin từ da cá tra với sản lượng 3.000 tấn thành phẩm/năm.

Đây là hướng phát triển cần tiếp tục khuyến khích, bởi nâng cao giá trị sản phẩm và tận dụng phụ phẩm sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nguồn nguyên liệu hiện có”, đồng chí Võ Phương Thủy cho biết thêm.

Theo Sở NN&MT tỉnh, để đưa ngành hàng cá tra thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng theo số lượng diện tích, chuyển dịch sang mô hình chất lượng, tuần hoàn và giá trị gia tăng cao, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 5 đột phá trọng tâm.

Trước hết là đột phá về con giống chất lượng cao. Tỉnh sẽ triển khai Dự án Liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp với kinh phí 562 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 tại 5 tiểu vùng. Đồng thời, phối hợp với các viện, trường ứng dụng chọn lọc gen di truyền trên đàn cá bố mẹ, góp phần nâng cao tỷ lệ sống và tỷ lệ thu hồi thịt phi lê.

Theo Sở NN&MT, Đồng Tháp hiện có 456 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá tra. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho 114 cơ sở. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng cá tra bột đạt 21.500 triệu con, bằng 100,8% kế hoạch; sản lượng cá tra giống xuất ao đạt 1.650 triệu con. Diện tích sản xuất giống duy trì ổn định ở mức 1.036 ha.

Đối với cá tra thương phẩm, toàn tỉnh đã cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực cho 418 cơ sở với diện tích hơn 1.832 ha. Trong đó, diện tích nuôi của doanh nghiệp hơn 705 ha, hộ cá thể trên 1.126 ha.

Đáng chú ý, nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ đã chủ động liên kết với doanh nghiệp sản xuất thức ăn và doanh nghiệp chế biến nhằm ổn định nguồn cung ứng đầu vào, đồng thời bảo đảm đầu ra. Tổng diện tích nuôi liên kết khoảng 850 ha. Diện tích đang áp dụng và đạt chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP đạt hơn 340 ha.

Đột phá thứ hai là phát triển quy trình nuôi thông minh, an toàn sinh học. Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước, công nghệ sục khí Micro-nano và hệ thống cảm biến tự động giám sát các chỉ tiêu môi trường nước. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chất lượng thức ăn, giám sát hoạt động xả thải.

Chuyển đổi số toàn diện cũng là một trong những đột phá được xác định. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành Bản đồ số (GIS) vùng nguyên liệu thủy sản, đưa vào vận hành Hệ thống điều hành số ngành thủy sản cấp tỉnh; phấn đấu 100% cơ sở nuôi cá tra thương phẩm được cấp mã số nhận diện và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Một đột phá nữa được xác định là phát triển kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu. Tỉnh định hướng hình thành trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu cá tra; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ chế đầu tư các dây chuyền sản xuất collagen, gelatin, mỡ cá biodiesel và phân bón hữu cơ vi sinh từ bùn thải ao nuôi.

Cuối cùng là đột phá về phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu. Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quốc tế “Cá tra Đồng Tháp - Chuẩn xanh, sạch, bền vững”, gắn với các tiêu chuẩn ASC, BAP, GlobalGAP; đồng thời tổ chức Lễ hội Cá tra năm 2026 nhằm kết nối giao thương trong nước và quốc tế.