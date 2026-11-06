Ngành gỗ Việt săn 'vàng' ngay trên sân nhà

Nhu cầu đón sóng nhà mua hàng quốc tế

Nhìn lại bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) đại diện cho các hiệp hội ngành gỗ (VFOREST, HAWA, BIFA, FBA Gia Lai, DOWA) cho biết, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp trong việc giữ vững thị trường. Với sản phẩm được xuất khẩu tới 167 quốc gia và đứng thứ hai thế giới về gỗ chế biến sâu, ngành gỗ Việt Nam đã chứng minh năng lực chế tác vượt trội và quy mô sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, trước chi phí logistics gia tăng và rào cản phòng vệ thương mại tại các nước, việc chủ động tìm kiếm khách hàng quốc tế ngay tại nội địa trở thành chiến lược tối ưu.

Ông Phùng Quốc Mẫn nhấn mạnh, sự đồng hành của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã mang lại những thông tin thị trường rất thiết thực từ UAE, Ấn Độ, Mexico, Uzbekistan... Từ thực tiễn sản xuất, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các thương vụ tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin trọng tâm về dòng sản phẩm thị trường đang cần, tiêu chuẩn nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, thu hút các đoàn nhà mua hàng quốc tế đến tham dự các hội chợ triển lãm chuyên ngành gỗ và nội thất được tổ chức ngay tại Việt Nam.

Theo ông Mẫn, xúc tiến thương mại tại chỗ thông qua hội chợ quốc tế mang lại hiệu quả vượt trội về chi phí cho doanh nghiệp. Thay vì tốn kém hàng chục nghìn USD đưa đoàn đi nước ngoài, việc đón hàng nghìn khách hàng quốc tế đến trực tiếp tham quan nhà máy giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực sản xuất thực tế, tăng tỷ lệ chốt đơn hàng và xây dựng niềm tin lâu dài với các đối tác nhập khẩu lớn.

Hơn thế nữa, việc tổ chức hội chợ chuyên ngành ngay trong nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn hạn chế về ngân sách xúc tiến vẫn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Đây là giải pháp thực tế giúp lan tỏa hình ảnh chuỗi cung ứng gỗ Việt Nam minh bạch, hiện đại và năng động.

Đưa khách mua hàng quốc tế về Việt Nam được xem là lời giải bài toán chi phí cho doanh nghiệp ngành gỗ nội địa

Đòn bẩy tài trợ khách hàng

Chi tiết về kế hoạch bứt phá năm 2027, bà Dương Thị Minh Tuệ, Phó Chủ tịch HAWA, Trưởng Ban Xúc tiến thương mại và Quan hệ quốc tế giới thiệu chuỗi 4 hội chợ chuyên ngành thuộc hệ sinh thái VFOREST Fair. Tiêu biểu nhất là HAWA Expo 2027 diễn ra từ ngày 3 đến 6/3/2027 tại SECC TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm có quy mô hơn 40.000 m2, quy tụ 450 nhà triển lãm, 2.500 gian hàng và dự kiến thu hút 16.000 nhà mua hàng quốc tế. Đáng chú ý, 85% nhà triển lãm là doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, mang đến các sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao, thiết kế độc đáo và tuân thủ các chuẩn mực bền vững.

Bà Dương Thị Minh Tuệ cũng công bố chính sách ưu đãi đột phá dành cho nhà mua hàng quốc tế. Theo đó, Ban tổ chức sẽ tài trợ vé máy bay hai chiều cho Trưởng đoàn hoặc Tham tán thương mại tổ chức đoàn tối thiểu 10 khách hàng, đồng thời cấp VIP Pass, xe đưa đón sân bay và tour tham quan nhà máy Factory Tour. Đối với khách mua hàng cá nhân VIP, chương trình hỗ trợ hai đêm khách sạn miễn phí và tham gia VIP Lounge kết nối giao thương B2B Matching. Bên cạnh HAWA Expo, chuỗi triển lãm còn có VIBE 2027 về nội thất và xây dựng, Q-FAIR tại Bình Định về ngoại thất ngoài trời và BIFA Wood Vietnam tại Bình Dương về máy móc công nghệ.

Chiến lược kết nối chuỗi bốn hội chợ này tạo ra một hành trình trải nghiệm toàn diện cho các nhà mua hàng quốc tế khi đến Việt Nam. Khách tham quan không chỉ tìm kiếm được các sản phẩm đồ gỗ nội thất tinh xảo tại TP. Hồ Chí Minh mà còn có thể di chuyển ra Quy Nhơn để khám phá thủ phủ đồ gỗ ngoại thất sân vườn, hoặc đến Bình Dương để cập nhật những công nghệ chế biến gỗ tiên tiến nhất thế giới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, giải pháp xúc tiến thương mại tại chỗ thông qua chuỗi triển lãm VFOREST Fair 2027 cùng các gói đòn bẩy tài trợ người mua hàng quốc tế chính là hướng đi chiến lược sắc bén. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp hội ngành gỗ và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài sẽ giúp thu hút dòng vốn, đơn hàng và đối tác toàn cầu về Việt Nam, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm chế biến đồ gỗ của thế giới.

Bên cạnh đó, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý và đổi mới phương thức xúc tiến thương mại sẽ là chìa khóa then chốt giúp các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam bứt phá, mở rộng thị phần xuất khẩu bền vững và nâng cao vị thế trên thương trường quốc tế trong giai đoạn mới. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Cục Xúc tiến thương mại, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các hiệp hội ngành hàng sẽ tạo bệ phóng vững chắc để sản phẩm gỗ chế biến mang thương hiệu Việt Nam tự tin vươn xa và chinh phục các thị trường tiềm năng trên toàn cầu. Đồng thời, chính sự chủ động thích ứng và tư duy sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ biến những thách thức pháp lý thành cơ hội để khẳng định uy tín, chất lượng và giá trị sản phẩm gỗ Việt Nam trên bản đồ thương mại thế giới.

Áp lực rủi ro từ thị trường đơn lẻ và mô hình gia công giá trị thấp Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2025 đạt khoảng 17,2 tỷ USD, mang lại giá trị xuất siêu hơn 13,6 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch ước đạt 13,43 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Kết quả này củng cố vị thế Việt Nam khi đứng thứ năm thế giới về xuất khẩu lâm sản và giữ vị trí thứ hai toàn cầu đối với nhóm sản phẩm gỗ chế biến sâu như đồ mộc nội thất và ngoại thất. Sản phẩm gỗ Việt Nam hiện có mặt tại 167 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định năng lực chế tác vượt trội cùng quy mô sản xuất ngày càng hoàn thiện của các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, bối cảnh thương mại quốc tế đan xen nhiều biến động, đòi hỏi ngành gỗ phải nâng cao khả năng chống chịu và quản trị rủi ro tốt hơn. Đa dạng hóa thị trường không đơn thuần là đưa sản phẩm hiện có đến địa điểm mới, mà phải gắn liền với nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.