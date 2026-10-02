Ngành gỗ tìm động lực tăng trưởng từ thị trường nội địa

Lãnh đạo HAWA chia sẻ về thị trường gỗ nội địa năm 2026. Ảnh: TT

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 12 tỷ USD.

Các doanh nghiệp chế biến lâm sản cùng trao đổi ý kiến tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HAWA, cho rằng kết quả này cho thấy doanh nghiệp gỗ và nội thất Việt Nam có năng lực sản xuất, quản trị và đáp ứng yêu cầu cao của thị trường quốc tế. Từ đó, ngành gỗ cần đặt vấn đề xây dựng một thị trường đủ mạnh ngay trong nước.

Với dân số trên 100 triệu người, quá trình đô thị hóa và nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, xây dựng, không gian sống, thị trường nội địa cần được ngành gỗ tiếp cận bằng chiến lược dài hạn.

Ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, nhận định thị trường nội địa cần được định vị là động lực tăng trưởng chủ động của ngành gỗ, đủ lớn để hình thành các chuẩn về sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng bền vững.

Thị trường này cần được mở rộng sang lĩnh vực xây dựng với cửa, sàn, cấu kiện, nhà lắp ghép; nội, ngoại thất cho hộ gia đình, văn phòng, khách sạn; vật liệu sinh học và vật liệu mới gắn với kinh tế tuần hoàn.

Một cơ sở chế biến lâm sản tại phường Thuận Giao (TPHCM). Ảnh: TRẦN THANH

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất là thị trường có nhu cầu nhưng chưa có “hạ tầng thị trường” tương xứng. Các làng nghề, hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ giữ vai trò lớn nhưng thiếu chuẩn chung. Gỗ xây dựng, ván và nội thất công trình cũng thiếu tiêu chuẩn đồng bộ về chất lượng, an toàn.

Do đó, thị trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm gỗ hợp pháp, an toàn, bền lâu và có trách nhiệm.

Ông Hoài đề xuất các bộ, ngành liên quan đặt thị trường nội địa ở vị trí chiến lược ngang với các thị trường khác, coi gỗ hợp pháp là chuẩn tối thiểu của mọi giao dịch trong nước. Một thị trường nội địa mạnh sẽ góp phần hình thành chuẩn gỗ hợp pháp và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.