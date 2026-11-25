Giá trị xuất khẩu dăm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2026 đã tăng 14,4% - Ảnh: chinhphu.vn/Đỗ Hương

Trụ cột dăm gỗ, viên nén và nỗ lực bứt phá kim ngạch

Trong cơ cấu xuất khẩu ngành gỗ, dăm gỗ và viên nén đã trở thành nhóm hàng đóng góp ngân sách đáng kể. Từ tỷ trọng khoảng 15,2% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2021 (đạt 2,15 tỷ USD), hai mặt hàng này đã bứt phá lên mức 3,57 tỷ USD vào năm 2022 (chiếm gần 23%) và duy trì ổn định ở mức 21-22% trong giai đoạn 2023-2025, đóng góp khoảng 3,69 tỷ USD trong năm 2025.

Theo số liệu từ tổ chức Forest Trends, trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu dăm gỗ đạt 11,8 triệu tấn với trị giá 2,1 tỷ USD. Dù lượng xuất khẩu giảm 6,6% so với cùng kỳ nhưng giá trị lại tăng 14,4% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 19,3%, đạt mức 175,2 USD/tấn. Ở nhóm viên nén, kim ngạch 9 tháng đạt 874,5 triệu USD với khối lượng 5,9 triệu tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu của hai nhóm mặt hàng này đạt gần 2,975 tỷ USD, chiếm 22,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ toàn quốc (đạt gần 13,43 tỷ USD trong 9 tháng).

Tại các địa phương trọng điểm như tỉnh Bình Định, nơi được xem là một trong những "thủ phủ" chế biến gỗ của cả nước với hơn 320 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN Phú Tài, Long Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, ngành gỗ đóng góp tới 1,1 tỷ USD năm 2024, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) nhiệm kỳ V (2025–2030), tại Đại hội VIFOREST nhấn mạnh quyết tâm đưa ngành gỗ bước vào giai đoạn phát triển mới với khẩu hiệu "Đoàn kết - Phát triển - Vươn tầm quốc tế", hướng tới việc tự chủ nguồn nguyên liệu, nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng và từng bước chuyển đổi từ mô hình gia công OEM sang ODM và OBM.

Mặc dù giữ vai trò trụ cột kim ngạch, dăm gỗ và viên nén đang bộc lộ điểm yếu lớn do mức độ phụ thuộc cao vào một số ít thị trường nhập khẩu. Số liệu khảo sát của Forest Trends cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, thị trường Trung Quốc tiêu thụ tới 69,4% tổng lượng dăm gỗ xuất khẩu của Việt Nam (khoảng 8,2 triệu tấn), Nhật Bản tiêu thụ 19,2% (khoảng 2,3 triệu tấn). Hai quốc gia này chiếm gần 90% tổng lượng dăm gỗ xuất khẩu.

Đối với viên nén, Nhật Bản là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 74,4% tổng lượng xuất khẩu (khoảng 4,4 triệu tấn). Trong khi đó, xuất khẩu viên nén sang Hàn Quốc sụt giảm 9,5% về lượng và 17% về giá trị, với giá bình quân giảm xuống 114,2 USD/tấn. Sự tập trung này khiến ngành hàng dễ tổn thương trước các thay đổi về chính sách, nhu cầu tiêu dùng hoặc tiêu chuẩn môi trường tại nước nhập khẩu.

Nhìn rộng ra toàn ngành, Hoa Kỳ hiện chiếm 50,1% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam; Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt chiếm 15% và 12,5%. Ba thị trường này đóng góp gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhận định, các thị trường nhập khẩu trọng điểm như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đang thắt chặt các quy định về truy xuất nguồn gốc gỗ, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội. Nguy cơ gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại đặt ra áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Cân đối nguồn nguyên liệu: Bài toán từ xuất khẩu thô đến chế biến sâu

Bên cạnh rủi ro đầu ra, thực trạng sử dụng nguyên liệu rừng trồng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa lượng gỗ tiêu thụ và giá trị kinh tế mang lại. TS. Tô Xuân Phúc, Giám đốc Chương trình Chính sách, Tài chính và Thương mại rừng của Forest Trends, dẫn số liệu từ VIFOREST cho biết nhu cầu nguyên liệu gỗ cho 4 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực năm 2025 ước tính khoảng 59,5 triệu m³. Đáng chú ý, dăm gỗ và viên nén sử dụng tới 46,5 triệu m³ (chiếm hơn 78%), trong khi nhóm đồ gỗ xuất khẩu và ván công nghiệp chỉ sử dụng khoảng 13 triệu m³.

Phân tích ở góc độ hiệu quả kinh tế, ông Hà Công Tuấn, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho biết: dăm gỗ và viên nén tiêu dùng khoảng 80% nguyên liệu rừng trồng nhưng chỉ mang về khoảng 3-4 tỷ USD; ngược lại, nhóm chế biến sâu dù chỉ sử dụng 20% nguyên liệu nhưng tạo ra giá trị xuất khẩu lên tới 14-15 tỷ USD. Việc xuất khẩu quy mô lớn nguyên liệu thô cũng buộc ngành chế biến đồ gỗ phải tăng cường phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu (hiện chiếm khoảng 85% nguyên liệu chế biến trong nước theo đánh giá của Cục Xúc tiến thương mại).

Giới chuyên gia cho rằng không thể thu hẹp đột ngột xuất khẩu dăm gỗ và viên nén vì hai mặt hàng này giải quyết đầu ra cho phụ phẩm và gỗ nhỏ. Vấn đề cốt lõi là phân loại nguyên liệu hợp lý: tận dụng cành ngọn, phụ phẩm cho dăm và viên nén, đồng thời ưu tiên gỗ đường kính lớn cho chế biến sâu.

Để giải quyết các điểm nghẽn và đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường, phát triển thêm các kênh phân phối tại EU, Ấn Độ, Trung Đông và ASEAN; chuyển dịch từ cạnh tranh bằng giá sang nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, thiết kế sản phẩm và giá trị thương hiệu.

Ở góc độ phát triển vùng cung ứng, TS. Tô Xuân Phúc (Forest Trends) đề xuất các doanh nghiệp sản xuất viên nén cần đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu riêng, giảm phụ thuộc vào nguồn phụ phẩm thứ cấp và đẩy mạnh liên kết bền vững với các hộ trồng rừng, công ty lâm nghiệp.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, khẳng định tỉnh tiếp tục vận động doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt các chứng chỉ quốc tế như ISO, FSC-CoC, VFTN; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia trồng rừng gỗ lớn, hình thành chuỗi liên kết nguồn nguyên liệu minh bạch nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ thị trường Hoa Kỳ và EU.