Thị trường thế giới: Xu hướng giảm giá và dịch chuyển nguồn nguyên liệu

Trong tháng 9/2026, thị trường giấy toàn cầu duy trì trạng thái tương đối ổn định nhưng nằm trong xu hướng giảm giá chung, đi kèm với các nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất của các quốc gia trước áp lực môi trường.

Tại châu Âu, giá giấy tissue ghi nhận mức giảm từ 20 đến 50 USD/tấn so với tháng trước, lùi về mức 1.400 - 1.550 USD/tấn; riêng phân khúc cao cấp dao động quanh ngưỡng 1.620 - 1.650 USD/tấn. Nhằm tối ưu hóa giá vốn trước các tiêu chuẩn carbon ngày càng khắt khe, tỷ lệ xơ sợi tái chế tại khu vực này tiếp tục được neo ở mức cao, từ 41% đến 44%.

Ngành giấy tăng năng lực sản xuất, ổn định nguồn cung. Ảnh minh hoạ.

Tại Trung Quốc, điểm nghẽn thông quan hàng hóa đã chính thức được tháo gỡ khi hệ thống quét số hóa tự động của Tổng cục Hải quan quốc gia này đi vào vận hành ổn định. Thay đổi mang tính công nghệ này giúp thời gian thông quan phế liệu OCC ngoại nhập rút ngắn đáng kể, chỉ còn 1-2 ngày thay vì kéo dài từ 3-5 ngày như giai đoạn cao điểm đầu tháng 8. Song song với đó, giá OCC nội địa tại thị trường Trung Quốc cũng đang chịu áp lực xả hàng tồn kho trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ tự chủ nguồn nguyên liệu tăng lên rõ rệt. Mức cắt giảm nhập khẩu nguyên liệu từ Hoa Kỳ và Tây Âu của quốc gia này đã tăng lên ngưỡng 7% – 10%, cao hơn đáng kể so với biên độ ghi nhận trong tháng trước đó.

Thị trường trong nước: Bứt phá sản lượng nhờ chiến lược thích ứng linh hoạt

Trải qua giai đoạn củng cố, ngành giấy Việt Nam bước vào tháng 9 với tâm thế chủ động, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ ở cả ba trụ cột then chốt: phương thức kinh doanh, kỹ thuật sản xuất và chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Nét nổi bật nhất của thị trường nội địa là việc các doanh nghiệp hoàn tất quá trình dịch chuyển từ phương thức chốt đơn nối tiếp sang ký khung hợp đồng dài hạn 3 tháng. Chiến lược này giúp doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung ứng cũng như kế hoạch tiêu thụ ổn định để chuẩn bị cho cao điểm tiêu dùng cuối năm. Nhờ nền tảng thương mại vững chắc, công suất khai thác của các nhà máy toàn ngành đã bật tăng mạnh mẽ, đạt mức 93% – 97%, vượt trội hơn hẳn so với mức 90%-95% của tháng trước.

Tại trung tâm sản xuất phía Nam, trọng điểm là Đồng Nai và Bình Dương, trước tình trạng nguyên liệu OCC hỗn hợp ngoại nhập có chất lượng không đồng đều về độ sạch và độ ẩm, các nhà máy đã chủ động thay đổi phương án vận hành. Thay vì chỉ bảo trì định kỳ, các doanh nghiệp chuyển sang áp dụng công thức pha trộn 15%-20% xơ sợi nội địa có chất lượng ổn định. Dù giải pháp kỹ thuật này khiến định mức tiêu hao nguyên liệu tăng thêm từ 1,5% đến 2%, nhưng đổi lại đã bảo đảm tuyệt đối chất lượng thành phẩm cuộn lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác hạ nguồn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường vận tải đối mặt với tình trạng thiếu container rỗng cục bộ, các doanh nghiệp xuất khẩu giấy Việt Nam đã linh hoạt giải quyết bài toán logistics bằng cách đẩy mạnh hình thức xuất khẩu giao hàng lên tàu (FOB). Trong tháng 9, phương thức FOB tiếp tục đóng vai trò chủ lực, nâng tỷ trọng lên mức 62%-68% tổng kim ngạch toàn ngành. Việc chuyển giao quyền thu xếp vận tải ngoại thương cho đối tác nhập khẩu giúp doanh nghiệp trong nước giảm thiểu rủi ro biến động cước biển và giải phóng nhanh hàng tồn kho tại cả cảng biển.

Diễn biến thị trường tháng 9/2026 tiếp tục khẳng định năng lực thích ứng và sự chủ động cao của các doanh nghiệp ngành giấy Việt Nam trước những biến động ngoại biên. Việc kiểm soát tốt tỷ lệ phối trộn bột giấy và linh hoạt chuyển đổi khung hợp đồng thương mại là bước đệm quan trọng cho mùa tiêu thụ cuối năm.

Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, giới chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá nguyên liệu thô trên thị trường thế giới, đặc biệt là nguồn cung từ Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng thời, việc đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng nội địa sẽ là chìa khóa then chốt nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn OCC nhập khẩu có chất lượng không ổn định trong giai đoạn tới.