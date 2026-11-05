Ngành giấy đẩy mạnh sản xuất xanh trước áp lực thị trường

Thị trường nội địa tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng ngành giấy. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, tháng 10/2026, hoạt động sản xuất và tiêu dùng ngành giấy trong nước duy trì mức tăng trưởng ổn định so với tháng trước. Trong đó, thị trường nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, còn hoạt động xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ.

Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất toàn ngành trong tháng 10/2026 đạt 547.010 tấn, tăng 0,6% so với tháng trước. Giấy bao bì tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 452.977 tấn, tăng 1,1%. Sản lượng giấy tissue đạt 49.779 tấn, tăng 2,2%. Ngược lại, giấy in và viết không tráng giảm 1,6%, còn 30.896 tấn; giấy vàng mã giảm 15,8%, đạt 13.358 tấn.

Ở chiều tiêu thụ, tổng lượng giấy tiêu dùng nội địa đạt 713.814 tấn, tăng 4,5% so với tháng 9/2026. Trong đó, giấy bao bì đạt 556.325 tấn, tăng 3,8%; giấy in và viết không tráng đạt 63.775 tấn, tăng 2,8%. Đáng chú ý, nhóm giấy đặc thù gồm giấy thực phẩm, dược phẩm, giấy in nhiệt, ly hoặc cốc giấy tăng 73,1%, đạt 26.322 tấn.

Hoạt động thương mại quốc tế ghi nhận xu hướng tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu. Tổng sản lượng giấy nhập khẩu trong tháng 10/2026 đạt 267.226 tấn, tăng 8% so với tháng trước. Trong đó, giấy bao bì đạt 189.463 tấn, tăng 12,7%; nhóm mặt hàng giấy khác đạt 21.322 tấn, tăng 40,2%.

Trong khi đó, tổng khối lượng xuất khẩu toàn ngành đạt 105.574 tấn, giảm 1% so với tháng 9/2026. Xuất khẩu giấy bao bì vẫn tăng 7,7%, đạt 86.115 tấn. Tuy nhiên, giấy in và viết không tráng giảm 95,6%, còn 112 tấn; giấy vàng mã giảm 28,5%.

Dự báo trong quý IV/2026, sản lượng sản xuất toàn ngành có thể chững lại. Nhu cầu tiêu thụ nội địa đối với giấy bao bì và giấy tissue được kỳ vọng duy trì mức cao nhờ làn sóng mua sắm mùa lễ Tết. Tuy nhiên, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với áp lực từ chi phí logistics cao và các rủi ro phòng vệ thương mại.

Trước bối cảnh này, định hướng giải pháp tích hợp "Xanh và Số hóa" được đặt ra nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ hiện đại, vận hành dây chuyền tuần hoàn để tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, việc chủ động tiếp cận tín dụng xanh, bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững, giữ vững thị phần nội địa và tăng cường kết nối giao thương được xác định là những giải pháp quan trọng. Công tác đào tạo nhân lực chuyên sâu về tiêu chuẩn môi trường và công nghệ xanh cũng cần được chú trọng để đáp ứng các chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế.