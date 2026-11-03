Ngành giấy đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm, mở rộng đầu tư nhà máy quy mô lớn

Dây chuyền sản xuất giấy công nghiệp hiện đại, đáp ứng định hướng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành giấy giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chiến lược, ngành công nghiệp giấy Việt Nam được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước cả về sản lượng, chất lượng và chủng loại, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Trong giai đoạn đến năm 2030, ngành giấy phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng sản lượng giấy và bột giấy bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm giấy được đặt mục tiêu tăng bình quân tối thiểu 4%/năm.

Cùng với mở rộng thị trường, Chiến lược hướng tới khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, từng bước nâng cao khả năng chủ động về nguyên liệu và năng lực sản xuất trong nước.

Khuyến khích đầu tư các nhà máy giấy công suất trên 250.000 tấn/năm

Một trong những định hướng đáng chú ý của Chiến lược là phát triển các cơ sở sản xuất có quy mô đủ lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng.

Theo đó, đến năm 2030, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mới từ 5 đến 10 nhà máy sản xuất giấy có công suất trên 250.000 tấn/năm; từ 2 đến 5 nhà máy sản xuất bột giấy có công suất từ 200.000 tấn/năm trở lên.

Bên cạnh các sản phẩm giấy thông thường, Chiến lược cũng khuyến khích đầu tư từ 2 đến 5 nhà máy sản xuất giấy chất lượng cao và giấy đặc chủng. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao, nguồn vốn lớn và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đáng chú ý, Chiến lược khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tối thiểu 3 khu công nghiệp giấy tập trung trọng điểm tại các khu vực Bắc, Trung và Nam. Các khu công nghiệp này được định hướng tập trung những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tạo điều kiện sử dụng chung hệ thống hạ tầng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

Việc phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành còn gắn với yêu cầu đầu tư hệ thống xử lý môi trường tập trung, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong hoạt động xúc tiến đầu tư, Chiến lược ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sản xuất bột giấy bằng công nghệ mới và phát triển những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giấy trên thị trường quốc tế.

Phát triển vùng nguyên liệu, nâng tỷ lệ thu hồi giấy lên trên 60%

Cùng với đầu tư mở rộng sản xuất, việc chủ động nguồn nguyên liệu được xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành giấy.

Chiến lược đặt mục tiêu quy hoạch, tập trung đầu tư tối thiểu 3 vùng nguyên liệu giấy trọng điểm tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Các vùng nguyên liệu được định hướng phát triển bền vững, phù hợp với lợi thế của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất bột giấy phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Song song với phát triển rừng trồng nguyên liệu, hoạt động thu gom và tái chế giấy sau sử dụng cũng được chú trọng. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu hồi giấy sau sử dụng trong nước đạt trên 60%, góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu cho sản xuất và giảm nguy cơ thiếu hụt trong dài hạn.

Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư hệ thống thu gom, thu hồi giấy đã qua sử dụng, tăng cường tái chế và thực hiện trách nhiệm đối với sản phẩm, bao bì theo quy định của pháp luật.

Chiến lược cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm ngành giấy, đặc biệt là hoạt động thu gom và tái chế, tạo cơ sở cho việc phát triển sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Ở khâu tiêu thụ, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tiếp cận khách hàng thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, kết nối đầu tư và tìm kiếm thị trường mới.

Việc phát triển mạng lưới phân phối trong nước, nâng cao năng lực tiếp thị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử cũng được xác định là những giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm giấy Việt Nam.

Với các định hướng này, cơ hội đầu tư trong ngành giấy không chỉ tập trung ở những nhà máy sản xuất quy mô lớn mà còn mở rộng sang lĩnh vực nguyên liệu, thu gom, tái chế, sản xuất giấy chất lượng cao và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới xây dựng ngành công nghiệp giấy có công nghệ tiên tiến, chủ động hơn về nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, phát thải thấp, phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.