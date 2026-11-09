Ngành giao thông dồn lực ứng phó mưa lớn tại Trung Bộ

Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Hướng Lập (Quảng Trị). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại công điện, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân khi xảy ra thiên tai, sự cố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông để thông tin đến người dân được biết.

Các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất. Lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp, kịp thời hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục, bảo đảm giao thông, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Chủ động kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Về phía Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp xử lý.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương; có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các phao tiêu, báo hiệu và phụ kiện; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố. Đồng thời, chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi có thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thi công công trình xây dựng và phòng chống sạt lở; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác.

Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng tổ chức theo dõi tình hình, đánh giá ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; chủ động triển khai các giải pháp ứng phó giảm thiểu thiệt hại, nâng cao an toàn cho công trình theo chức năng nhiệm vụ.

Tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; chủ trì, phối hợp trong điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu.

Cập nhật Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại khu vực Trung Bộ từ đêm 8/11 đến ngày 10/11.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.