Ngành giáo dục và đào tạo rà soát các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026 - 2027

Quang cảnh hội nghị điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, 34/34 địa phương hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học, giảm số đơn vị sự nghiệp công lập từ 37.530 xuống còn 18.555 đơn vị, tương đương 50,6%.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên, còn thiếu 116.095 người so với nhu cầu; đồng thời thừa cục bộ 12.767 giáo viên ở một số môn học, cấp học và địa bàn.

Các địa phương tổ chức bán trú, bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt cho học sinh, nhất là tại những cơ sở triển khai học 2 buổi/ngày; chú trọng an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và cơ sở vật chất phục vụ học sinh.

Về chuyển đổi số, đến ngày 30/9/2026, cả nước cấp 17.917.159 học bạ số, đạt 94,7%; tỷ lệ cập nhật cơ sở dữ liệu trường học năm học 2026 - 2027 đạt 95%.

Tại Đà Nẵng, đầu năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục và đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục mầm non và phổ thông; chú trọng sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú.

Sau sắp xếp, thành phố giảm 172 đầu mối trường mầm non, 210 trường tiểu học, 137 trường THCS và 9 trường THPT; tăng 8 trường liên cấp tiểu học và THCS. Toàn thành phố hiện có 32.302 giáo viên, còn thiếu 1.328 giáo viên so với định mức và thừa cục bộ 328 giáo viên ở một số cấp học, môn học.

Về chuyển đổi số, 534.825 học sinh tiểu học, THCS và THPT đã được tạo lập học bạ số, đạt 99,82%. Toàn thành phố có 691/697 trường đã tạo lập, ký số học bạ, đạt 99,13%.

Công tác tổ chức bán trú được triển khai tại 437 trường, phục vụ hơn 215.000 học sinh. Đáng chú ý, cả 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã đi vào hoạt động trong năm học mới với 4.678 học sinh, trong đó 4.576 học sinh nội trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành việc bố trí đội ngũ, điều tiết giáo viên trước khi tuyển dụng; đẩy nhanh hoàn thiện các công trình trường học tại khu vực biên giới, bảo đảm điều kiện dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh an toàn, hiệu quả.

Trong lĩnh vực số hóa giáo dục và quản lý dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương hoàn thành phát hành số học bạ còn lại; hoàn thiện chức năng phần mềm, tiêu chuẩn dữ liệu và lộ trình triển khai văn bằng số…