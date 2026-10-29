Ngành Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền da với tinh thần quyết tâm cao.

Ngày 29/10, không khí tranh tài tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, tiếp tục diễn ra sôi nổi ở 6 môn: cầu lông, đá cầu, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền hơi và điền kinh.

Ở hai môn cầu lông và đá cầu, các vận động viên tranh tài tại những nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Môn bóng bàn diễn ra các nội dung đơn, đôi và đồng đội nam, nữ; trong đó, nội dung đồng đội nam đã bước vào trận chung kết.

Ở môn pickleball thu hút các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Môn bóng chuyền hơi tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng bảng.

Không khí thi đấu sôi nổi tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ở môn điền kinh, nhiều nội dung thi đấu bước vào vòng chung kết.

Ở môn điền kinh, các vận động viên thi đấu chung kết nhảy cao, chạy 100 m, 400 m và vòng loại chạy 200 m.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Ban Tổ chức đã trao 9 bộ huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc ở môn điền kinh.

Trên bảng tổng sắp huy chương, ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vị trí dẫn đầu. Xếp thứ hai là Cụm phường Cam Đường với 17 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 12 Huy chương Đồng. Cụm phường Sa Pa đứng thứ ba với 17 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cụm phường Yên Bái với 15 huy chương Vàng, Cụm xã Mậu A với 10 huy chương Vàng và Cụm xã Bắc Hà với 7 huy chương Vàng.

Ngày 30/10, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở cả 6 môn thể thao. Kết quả thi đấu sẽ quyết định trực tiếp đến thứ hạng của các đoàn trên bảng tổng sắp huy chương. Qua đó, đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, đơn vị, phát hiện những nhân tố triển vọng để bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến, kết quả thi đấu và bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.