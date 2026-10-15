Ngành Giáo dục triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã ký ban hành Quyết định 2987/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực người Việt Nam trong ngành Giáo dục. Quyết định gồm 3 Điều, có hiệu lực từ ngày 12/10/2026, ban hành kèm theo kế hoạch triển khai.

7 nội dung trọng tâm triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

1. Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa các hệ giá trị trong ngành Giáo dục.

2. Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục về các hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong chương trình, tài liệu và các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

3. Giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; giáo dục nghệ thuật, di sản và xây dựng môi trường văn hóa học đường.

4. Phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong định hình, thực hành các hệ giá trị cho học sinh, sinh viên.

5. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giáo dục và thực hành các hệ giá trị.

6. Hợp tác quốc tế và giáo dục, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

7. Đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng.

Nhiệm vụ cụ thể triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

1. Hoàn thiện thể chế, chỉ đạo điều hành

1.1. Tổ chức triển khai Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg trong ngành Giáo dục;

1.2. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên Việt Nam phù hợp với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam;

1.3. Xây dựng và ban hành Bộ chỉ số đánh giá môi trường văn hóa học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện;

1.4. Rà soát các quy định hiện hành về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục; đánh giá sự phù hợp, những nội dung cần cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; đề xuất phương án hoàn thiện theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa học đường;

1.5. Rà soát, hướng dẫn việc vận dụng các tiêu chí thực hành hệ giá trị trong quy chế làm việc, tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng, vinh danh học sinh, sinh viên và nhà giáo tiêu biểu;

2. Quán triệt, tuyên truyền và giáo dục các hệ giá trị

2.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về nội hàm, ý nghĩa và yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong hoạt động giáo dục;

2.2. Xây dựng thông điệp, chuyên đề, infographic, video, podcast, bài viết, sản phẩm đa phương tiện về các hệ giá trị; giới thiệu gương điển hình, mô hình tốt, cách làm hay;

2.3. Đẩy mạnh truyền thông trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng số của ngành; chủ động định hướng thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

3. Hợp tác quốc tế và giáo dục, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam

3.1. Xây dựng nội dung, tài liệu giới thiệu hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cho học sinh, sinh viên nước ngoài tại Việt Nam;

3.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giao lưu và kết nối, hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài tiếp cận, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam;

3.3. Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị, văn hóa học đường, văn hóa số, đạo đức số và giáo dục di sản.

4. Tích hợp, lồng ghép các hệ giá trị vào chương trình, tài liệu và hoạt động giáo dục

4.1. Biên soạn tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép các hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong chương trình, tài liệu và hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo;

4.2. Hướng dẫn giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản, giáo dục thẩm mỹ, văn hóa đọc thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và sinh hoạt phù hợp;

4.3. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và rèn luyện về văn hóa kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học;

5. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục và thực hành các hệ giá trị

5.1. Biên soạn tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về sử dụng AI, VR/AR, dữ liệu và công nghệ số như phương tiện hỗ trợ sáng tạo sản phẩm, học liệu và tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, thực hành các hệ giá trị;

5.2. Xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức giáo dục, tuyên truyền về văn hóa số, đạo đức số, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và trách nhiệm xã hội khi sử dụng AI/VR/AR; chú trọng khả năng nhận diện thông tin sai lệch, nội dung độc hại và hành vi lệch chuẩn trên mạng cho học sinh, sinh viên;

5.3. Rà soát, tích hợp, khai thác và bổ sung kho học liệu số, công cụ số và nội dung trải nghiệm số hiện có về lịch sử, văn hóa, di sản; khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tạo và chia sẻ nội dung số tích cực về các hệ giá trị;

5.4. Nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình ứng dụng VR/AR/AI trong giáo dục di sản, bảo tàng, thư viện, không gian văn hóa và trên nền tảng số dùng chung; đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

6. Vận dụng các hệ giá trị xây dựng môi trường văn hóa học đường và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, đọc sách và trải nghiệm

6.1. Tiếp tục thực hiện, đánh giá và cải thiện môi trường văn hóa học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện, nhân văn, giàu bản sắc; vận dụng các hệ giá trị trong thực hiện văn hóa ứng xử, các hoạt động giáo dục và đời sống học đường;

6.2. Tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ, văn hóa đọc, giáo dục di sản và trải nghiệm; tạo cơ hội để người học chủ động tham gia sáng tạo, thực hành và lan tỏa các giá trị phù hợp;

6.3. Phối hợp với bảo tàng, di tích, thư viện, nhà hát, thiết chế văn hóa, nghệ sĩ, nghệ nhân và các lực lượng liên quan để tổ chức, đánh giá và nhân rộng các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo văn hóa phù hợp với người học;

6.4. Phát triển không gian đọc, không gian sáng tạo văn hóa và các hoạt động gắn việc đọc, trải nghiệm, thực hành với các hệ giá trị;

6.5. Bảo đảm cơ hội tiếp cận các hoạt động, học liệu và sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, di sản phù hợp đối với người học ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và các nhóm yếu thế.

7. Bồi dưỡng đội ngũ và phát triển năng lực thực hành các hệ giá trị

7.1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, Tổng phụ trách Đội và lực lượng giáo dục về giáo dục giá trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường;

7.2. Bồi dưỡng năng lực văn hóa số, đạo đức số, sử dụng AI, VR/AR, bản quyền, bảo vệ dữ liệu và kỹ năng hướng dẫn người học sử dụng công nghệ có trách nhiệm;

7.3. Xây dựng mạng lưới báo cáo viên, chuyên gia, giáo viên nòng cốt; chia sẻ học liệu và mô hình thực hành tốt./.

TOÀN VĂN: Quyết định 2987/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong ngành Giáo dục