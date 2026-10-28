Ngành Giáo dục triển khai đồng bộ các hệ giá trị

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Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các hệ giá trị trong toàn ngành, gắn giáo dục nhận thức với rèn luyện hành vi và xây dựng môi trường văn hóa học đường.

Theo đó, nội dung giáo dục hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được tích hợp, lồng ghép vào chương trình, môn học và các hoạt động giáo dục hiện có; thừa kế những nội dung phù hợp không phát sinh chương trình học, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đạo đức, văn hóa.

Ngành Giáo dục chú trọng bồi dưỡng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái, trung thực và trách nhiệm. Qua quá trình học tập, rèn luyện, học sinh, sinh viên được khuyến khích vận dụng các giá trị vào đời sống, từng bước hình thành nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Cùng với hoạt động dạy học, các cơ sở giáo dục được khuyến khích tổ chức trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu di tích lịch sử, bảo tàng, thư viện và phát triển văn hóa đọc. Qua đó, người học tiếp cận những giá trị thông qua trải nghiệm thực tế, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nhân văn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một giải pháp hỗ trợ giáo dục các hệ giá trị. Các cơ sở giáo dục có thể khai thác học liệu số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Song song với đó, học sinh, sinh viên cần được nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm khi sử dụng công nghệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền và kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin sai lệch, nội dung độc hại trên không gian mạng.

Giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng văn hóa học đường (Nguồn: internet)

Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, rèn luyện người học. Việc triển khai cần quan tâm bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho học sinh, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn và các nhóm yếu thế.

Theo lộ trình, từ năm 2027, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT, sở giáo dục và đào tạo cùng các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Các hoạt động được lồng ghép với chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ năm học hiện hành nhằm hạn chế phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Vụ Học sinh, sinh viên là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả và tham mưu sơ kết, tổng kết. Việc đánh giá tập trung vào chuyển biến về nhận thức, hành vi và chất lượng môi trường giáo dục, đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị được kỳ vọng góp phần đưa giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm trở thành nội dung gắn bó với hoạt động thường xuyên của nhà trường, tạo nền tảng để người học phát triển toàn diện, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội