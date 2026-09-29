Ngành giáo dục Sơn La chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng môi trường quản trị số

Ngành giáo dục Sơn La nâng cao chất lượng giáo dục, thông qua môi trường số.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xây dựng môi trường quản trị số thống nhất trong toàn ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; phân công rõ trách nhiệm cho các phòng chuyên môn và tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên; duy trì kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh và các hệ thống thông tin chuyên ngành.

Định kỳ, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cập nhật 29 bộ dữ liệu lên cổng dữ liệu mở của tỉnh, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác quản lý. Ứng dụng Edu Sơn La cũng được triển khai đồng bộ tại 56 đơn vị trực thuộc, 406 cơ sở giáo dục và 75 xã, phường, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức hội nghị, tập huấn và trao đổi chuyên môn trên môi trường số.

Việc xây dựng môi trường quản trị số, giúp học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn.

Song song với việc xây dựng hạ tầng dữ liệu, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh số hóa các quy trình quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% quy trình nghiệp vụ, hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa; toàn bộ hồ sơ, văn bản điện tử được xử lý trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Công tác bảo đảm an toàn thông tin luôn được quan tâm, 100% máy tính của công chức được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc, góp phần bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin và dữ liệu của ngành.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chuyển đổi số trong giáo dục là việc triển khai học bạ số và xây dựng hồ sơ học tập số cho học sinh. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tạo lập hồ sơ học bạ số theo quy định của Bộ GD&ĐT, sẵn sàng kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La có 243/243 trường tiểu học hoàn thành việc tạo lập, phát hành học bạ số; cấp THCS có 192/225 trường triển khai; cấp THPT có 32/42 trường thực hiện; các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt cũng đang tích cực triển khai, từng bước đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống Học bạ số quốc gia.

Thông qua môi trường số, học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng trong học tập.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học

Bên cạnh học bạ số, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã ban hành các quy định về quản lý, sử dụng phôi bằng tốt nghiệp THPT; kiện toàn đầu mối quản trị cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; rà soát dữ liệu và chuẩn bị các điều kiện để triển khai văn bằng số. Không chỉ chú trọng xây dựng hạ tầng và dữ liệu số, ngành giáo dục còn đặc biệt quan tâm phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 21.858 cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn kỹ năng số và ứng dụng AI, đạt tỷ lệ hoàn thành 88,54%; 100% công chức cơ quan Sở được trang bị kỹ năng số cơ bản. Đồng thời, ngành giáo dục đã triển khai thí điểm dạy học AI tại 18 trường với 14.567 học sinh tham gia trải nghiệm; tổ chức 4 đợt tập huấn đánh giá chuyển đổi số trên phần mềm K12Online cho các cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả trong nhà trường, phong trào "Bình dân học vụ số" đã trở thành điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi số của ngành giáo dục Sơn La. Với phương châm "Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên, mỗi nhà trường là một hạt nhân chuyển đổi số", các cơ sở giáo dục đã phát huy vai trò của học sinh trong việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, góp phần lan tỏa nhận thức và kỹ năng số đến cộng đồng.

Đến nay, 56/56 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên đã triển khai phong trào với trên 41.000 học sinh trực tiếp hướng dẫn hơn 136.000 người dân thực hiện 20 kỹ năng số cơ bản, bình quân mỗi người dân được hướng dẫn 9 kỹ năng.

Đối với cấp THCS, 198 đơn vị đã triển khai với trên 26.000 học sinh hướng dẫn hơn 78.000 người dân sử dụng các kỹ năng số thiết yếu. Đồng thời, 2.352 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT cùng các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên cổng "Bình dân học vụ số", đạt tỷ lệ 100%.

Có thể thấy, ngành giáo dục Sơn La không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hay giảng dạy mà còn góp phần hình thành môi trường giáo dục số toàn diện, kết nối nhà trường, gia đình và xã hội. Từ việc xây dựng dữ liệu số, triển khai học bạ số, văn bằng số đến phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng đều đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để ngành GD&ĐT Sơn La tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nền giáo dục hiện đại, thông minh, lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập trong kỷ nguyên số.