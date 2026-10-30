Ngành Giáo dục Quảng Trị cập nhật quy định mới, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Đại diện lãnh đạo Phòng An Ninh mạng, công an tỉnh Quảng Trị phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sáng 30/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 với sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị tập trung cập nhật những văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ trong các cơ sở giáo dục.

Đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên toàn ngành. Việc chủ động cập nhật, nắm vững các quy định mới là yêu cầu cần thiết để các đơn vị triển khai nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Cường, Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Thường xuyên phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tập trung làm rõ những quy định cần lưu ý, giúp các đơn vị nắm bắt và vận dụng thống nhất trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đáng chú ý, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo; Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trung tá Trần Hà Đồng Hải, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng Công an Quảng Trị phổ biến luật.

Một nội dung quan trọng khác tại hội nghị là phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 do Trung tá Trần Hà Đồng Hải, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng Công an Quảng Trị trình bày.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, các cơ sở giáo dục ngày càng sử dụng nhiều nền tảng công nghệ trong quản lý, dạy học và kết nối với phụ huynh. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của cán bộ, giáo viên, học sinh. Chuyên đề giúp các đại biểu nhận thức rõ trách nhiệm trong thu thập, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu, chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin trên môi trường mạng.

Ông Nguyễn Cao Cường, đại diện Phòng Giáo dục Nghề nghiệp-Thường Xuyên, Sở GD&ĐT Quảng Trị phổ biến Luật tại Hội nghị.

Hội nghị cũng phổ biến Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ngày 28/9/2026 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Những quy định về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được cập nhật nhằm giúp các cơ sở giáo dục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trên tinh thần tự nguyện, đúng quy định.

Đại biểu được thông tin về Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trong thực thi công vụ, hoạt động giáo dục; Kế hoạch số 85/KH-TU ngày 28/8/2026 và Kế hoạch số 100-KH-TU ngày 2/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các văn bản liên quan.

Đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận về các luật được đề cập trong Hội nghị.

Sau phần phổ biến các chuyên đề, hội nghị dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận những vấn đề quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Thông qua hội nghị, Sở GD&ĐT Quảng Trị hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Qua đó, góp phần đưa các quy định pháp luật mới vào thực tiễn, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, minh bạch và chuyên nghiệp.