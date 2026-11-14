Ngành giáo dục phường Thanh Khê sôi nổi tổ chức các hoạt động TDTT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tham gia ngày hội có hơn 200 vận động viên đến từ 16 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đã vượt qua vòng loại. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trường học; đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong đội ngũ nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục năng động, tích cực. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự nhiệt tình, năng động và tinh thần thể thao của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Lãnh đạo phường Thanh Khê tặng hoa chúc mừng các đơn vị dự giải.

Thông qua việc tổ chức hai giải đấu, ngành Giáo dục phường Thanh Khê mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo khỏe về thể chất, vững về chuyên môn, đoàn kết và trách nhiệm.

PHƯƠNG KIẾM