Ngành giáo dục Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường ở Nhân Cơ

Nam sinh tấn công bạn học cùng khối trong nhà vệ sinh (Ảnh cắt từ clip)

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nhận định vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng (Trường THPT Trường Chinh cũ) có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục.

Để xử lý dứt điểm sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng yêu cầu nhà trường khẩn trương phối hợp, xử lý vi phạm theo mức độ của từng học sinh; xem xét, kiểm điểm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các cá nhân liên quan khi xảy ra sự việc.

Ngành Giáo dục cũng đề nghị Trường THPT Phạm Văn Đồng kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ và ổn định tâm lý học sinh; đồng thời ổn định nền nếp, không để vụ việc làm ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng đề nghị đánh giá toàn diện công tác phòng chống bạo lực học đường tại đơn vị; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng bảo đảm nguyên tắc 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Khoảng 15h ngày 30/9, tại khu vực nhà vệ sinh nam của Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu Nhân Cơ), nam sinh tên S. (lớp 12) đã tấn công em T., bạn học cùng khối. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái.