Ngành giáo dục Hưng Yên dâng hương tưởng niệm cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân

Đoàn cán bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng tại Di tích lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm 21/10 (xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Sáng 21/10, tại Di tích lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm 21/10 (xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên), Đoàn cán bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7, Trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân (nay là Trường THCS Tây Thụy Anh).

Ông Phan Xuân Quyết - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm 21/10.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo, cán bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học sinh đã anh dũng hy sinh trong trận bom thảm khốc của đế quốc Mỹ ngày 21/10/1966.

Bà Hà Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên thắp hương tại mộ phần của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân.

Cách đây tròn 60 năm, khi đang giảng dạy, học tập tại Trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân (nay là Trường THCS Tây Thụy Anh), cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học sinh lớp 7 đã mãi mãi nằm xuống giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Sự hy sinh của cô và các học sinh trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, lòng tận tụy với nghề và khát vọng học tập giữa bom đạn chiến tranh.

Học sinh xã Tây Thuỵ Anh dâng hoa tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh.

Di tích lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm 21/10 là nơi yên nghỉ của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc của ngành Giáo dục Hưng Yên đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh về truyền thống lịch sử, tinh thần hiếu học và trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.