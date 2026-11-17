Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Những dấu mốc đáng tự hào

Tới dự và chúc mừng tại buổi lễ có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng cùng lãnh đạo các vụ/cục thuộc Bộ; đại diện các ban/ngành của TP Hà Nội cùng đông đảo khách mời là đại diện các nhà trường, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội và đại biểu các xã/phường ở Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội không chỉ cần phát triển một nền giáo dục có quy mô lớn, chất lượng cao, mà còn phải là nơi khởi nguồn những ý tưởng mới, những mô hình giáo dục tiên tiến, những con người có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến; góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiền điểm lại một số nét chính của Giáo dục Thủ đô trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội.

Năm 2026, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đầu về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp; học sinh Thủ đô giành 207 giải học sinh giỏi Quốc gia và 7 huy chương tại các kỳ Olympic Quốc tế. Cùng với đó là những kết quả đáng khích lệ trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục hòa nhập, xây dựng trường học hạnh phúc và tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh.

Học sinh Hà Nội năm thứ hai liên tiếp xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026. Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tại Hà Nội. Sở GD&ĐT được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2025–2026.

Các tập thể được trao Huân chương Lao động các hạng tại buổi lễ.

Chuyển đổi số trong giáo dục đạt được nhiều kết quả. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Kết quả của năm học 2025 - 2026 và năm 2026 đã khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong việc nỗ lực, cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

"Niềm tin của học sinh và phụ huynh không tự nhiên mà có, cũng không thể chỉ giữ bằng những lời khẳng định. Niềm tin ấy được vun đắp qua mỗi giờ học, mỗi cách đánh giá công tâm, mỗi lần thầy cô lắng nghe và nhận trách nhiệm khi có điều chưa đúng. Chúng ta hãy cùng nhau giữ sự tử tế, lòng tự trọng nghề nghiệp và tinh thần cầu thị, để mỗi nhà trường thực sự là nơi học sinh được học tập trong an toàn, yêu thương và tôn trọng" - ông Nguyễn Văn Hiền cho hay.

Chăm lo đời sống cho nhà giáo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông đề nghị ngành Giáo dục Hà Nội cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo; xây dựng trường học an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Quan tâm thu hẹp chênh lệch về điều kiện dạy và học giữa các khu vực, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Các đơn vị tiêu biểu được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số; khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ giáo viên. Đồng thời, cải thiện điều kiện làm việc, giảm những áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ danh dự và tạo môi trường để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Sự tôn vinh dành cho nhà giáo cần được thể hiện bằng cả những hành động cụ thể.

Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Công nghệ có thể mở rộng không gian học tập, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, truyền cảm hứng và nêu gương của người thầy. Mỗi nhà giáo cần tiếp tục là người dẫn dắt học sinh biết chọn lọc thông tin, tư duy độc lập, học tập có trách nhiệm và ứng xử nhân văn trong môi trường số.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Bộ GD&ĐT chụp ảnh cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô.

Bên cạnh đó, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người Hà Nội. Mỗi cơ sở giáo dục cần là một không gian nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên; mỗi thầy cô tiếp tục là tấm gương về đạo đức, tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học trò hôm nay chính là nền tảng cho nguồn nhân lực và sức sáng tạo của Thủ đô ngày mai.

"Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi trân trọng tri ân các thế hệ nhà giáo và tin tưởng sâu sắc rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình, vì mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo và xứng đáng là Thành phố học tập toàn cầu” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ.