Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống gian lận thi cử.

Cụ thể, các đơn vị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia thi, kiểm tra, đánh giá; bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng, liêm chính, thực chất trong toàn bộ quá trình học tập, kiểm tra, đánh giá và thi.

Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, rủi ro và áp dụng biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp, không để xảy ra gian lận, vi phạm.

Chỉ thị của UBND TPHCM yêu cầu chuyển từ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Việc phòng, chống gian lận phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp từng cấp học, trình độ đào tạo và hình thức thi, kiểm tra, đánh giá. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các đơn vị phải phân định rõ trách nhiệm theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; thiết lập cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động và kiểm tra độc lập đối với các khâu có nguy cơ cao. Không để tổ chức, cá nhân can thiệp trái quy định vào quá trình học tập, kiểm tra, đánh giá và thi.

UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT rà soát quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng và các kỳ thi khác; nhận diện rủi ro ở từng khâu từ ra đề, duyệt đề, in sao, vận chuyển, bảo quản, coi thi, chấm thi, phúc khảo đến quản lý kết quả.

Ngành giáo dục và đào tạo phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm theo mức độ rủi ro; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố giác về gian lận. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sở GD-ĐT phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; ngăn chặn việc xâm nhập, chiếm đoạt, sao chép hoặc chỉnh sửa trái phép dữ liệu.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát hệ thống quản lý thi, tuyển sinh và đánh giá, thực hiện phân quyền, lưu vết thao tác, sao lưu, bảo vệ và đối soát dữ liệu theo quy định. Đồng thời, xây dựng cơ chế tổng hợp, phân tích, đối sánh dữ liệu kết quả học tập, thi, kiểm tra, đánh giá nhằm nhận diện kịp thời biểu hiện bất thường, cảnh báo nguy cơ gian lận và can thiệp trái quy định vào kết quả.

Đặc biệt, ngành giáo dục không sử dụng đơn thuần tỉ lệ học sinh khá, tốt, tỉ lệ tốt nghiệp, tuyển sinh hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình và đề xuất phương án thí điểm kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính tại các đơn vị đủ điều kiện, bảo đảm công bằng, an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT thiết lập và công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử bảo mật tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác gian lận thi cử 24/7.