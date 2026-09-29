Ngành Giáo dục Cần Thơ tăng cường nghiệp vụ tiếp công dân

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị tập huấn có đại biểu đại diện Thanh tra TP Cần Thơ và các phòng Nghiệp vụ; Sở GD&ĐT TP Cần Thơ có sự tham dự của bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc; đại diện các Tổ chức hành chính thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; viên chức trực tiếp tham mưu hoặc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2026 gồm 4 chuyên đề chính: Cập nhật các quy định mới về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; quy trình, kỹ năng tiếp công dân; lập và quản lý hồ sơ tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xác định thẩm quyền và theo dõi kết quả xử lý; trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo; trao đổi tình huống trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, chương trình còn bao gồm phần giải đáp, trao đổi thực tế nhằm trả lời các câu hỏi và giải quyết các tình huống từ các đơn vị.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Thanh tra TP Cần Thơ trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhấn mạnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền trực tiếp với quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như kỷ cương của toàn ngành.

Cùng với việc một số quy định pháp luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đòi hỏi đội ngũ quản lý và cán bộ tham mưu phải nắm vững quy trình, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng xử lý đúng thẩm quyền.

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Hội nghị tập trung vào các nội dung cốt lõi như cập nhật quy định mới, quy trình tiếp công dân, phân loại xử lý đơn và giải quyết các tình huống thực tiễn. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc, tích cực trao đổi vướng mắc thực tế để vận dụng hiệu quả, tránh sai sót ngay từ khâu tiếp nhận...