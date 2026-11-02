Ngành Giáo dục Cà Mau tuyển dụng 486 giáo viên, nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng ở bậc giáo dục tiểu học là 150 người.

Qua rà soát tình hình thừa, thiếu giáo viên ở từng cấp học, ngành Giáo dục Cà Mau xác định nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2026 là 486 người, gồm giáo viên và nhân viên.

Cụ thể, giáo dục mầm non có nhu cầu tuyển dụng 46 người (giáo viên 25 người, nhân viên 21 người); giáo dục tiểu học tuyển dụng 150 người (giáo viên 93 người, nhân viên 57 người); giáo dục THCS tuyển dụng 128 người (giáo viên 88 người, nhân viên 40 người); Giáo dục THPT, giáo dục thường xuyên tuyển dụng 162 người (giáo viên 135, nhân viên 27).

Ngoài thông tin số lượng cần tuyển, ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau cũng đề ra yêu cầu kèm theo về trình độ chuyên môn, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng; tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức…

Việc tuyển dụng được tổ chức theo hình thức thi tuyển, gồm 2 vòng: thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính (bao gồm cả thi trắc nghiệm tiếng Anh) và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11/2026. Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Sở GD&ĐT. Thời gian thi tuyển dự kiến trong tháng 12/2026 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cà Mau.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11/2026.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, việc tổ chức tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đảm bảo đủ đội ngũ nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục để triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Việc tuyển dụng được thực hiện đồng thời với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục, phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp, quán triệt nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".