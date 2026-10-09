Ngành Giáo dục Cà Mau quyết tâm thực hiện hiệu quả 8 đề án trọng tâm

Quang cảnh hội nghị.

Hiện tại tỉnh Cà Mau đang triển khai thực hiện 8 Đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm: Đề án phát triển giáo dục số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Đề án phát triển trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;

Đề án Phát triển giáo dục Mầm non đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Đề án xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030; Đề án trang bị thí điểm phòng học thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026 - 2030; Đề án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (đang xây dựng thay thế).

Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã cam kết với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các Đề án lĩnh vực GD&ĐT theo thẩm quyền, phạm vi quản lý được giao.

Đồng thời, cam kết chủ trì đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường triển khai thực hiện các Đề án. Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng đã phân công các Phó Giám đốc, phòng chuyên môn phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với từng đề án.

Lãnh đạo xã Tân Lộc phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu góp ý đề án.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để đại biểu thảo luận, góp ý, kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện các Đề án.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, việc thực hiện các Đề án có vai trò rất lớn, góp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương, vì vậy mong rằng nhận được sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị, địa phương để việc thực hiện các đề án đạt hiệu quả tốt nhất, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.