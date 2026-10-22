Ngành Giáo dục Bắc Ninh nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học

Sau sắp xếp, hệ thống trường học toàn thành phố vận hành theo mô hình mới đã cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở tất cả các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông.

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố thiếu giáo viên môn Giáo dục thể chất. Giờ học thể dục của học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 (xã Ngọc Thiện).

Thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vẫn có nhu cầu tuyển giáo viên hợp đồng. Trường Trung học cơ sở Bảo Đài số 1 (xã Bảo Đài) có 38 lớp với hơn 1,6 nghìn học sinh. Thầy Dương Tuấn Khang, Hiệu trưởng cho biết: “Hiện nay, nhà trường thiếu giáo viên ở nhiều bộ môn như: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Tin học... Để bảo đảm các điều kiện giảng dạy và học tập khi vận hành mô hình trường học lớn, nhà trường vừa thông báo tuyển dụng 9 giáo viên hợp đồng”.

Mặc dù thông báo tuyển dụng nhưng do thiếu nguồn tuyển nên các trường cũng khó tuyển giáo viên hợp đồng. Thậm chí có trường đã tuyển được giáo viên hợp đồng nhưng sau vài tháng, người lao động lại nghỉ việc do mức lương hợp đồng thấp. Trong khi việc làm tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp liền kề phong phú, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, các trường miền núi, vùng khó khăn rất khó tuyển giáo viên các môn: Tiếng Anh, Tin học. Như Trường Trung học cơ sở Sa Lý đã nhiều năm học thiếu giáo viên Tiếng Anh mà vẫn chưa tuyển dụng được dưới các hình thức xét tuyển biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động. Trường Tiểu học Đồng Kỳ số 1 thiếu giáo viên Tin học.

Tình trạng thiếu giáo viên khiến việc xây dựng thời khóa biểu, cân đối giờ giảng của từng nhà giáo gặp không ít khó khăn. Nhiều trường ở vùng đô thị, khu, cụm công nghiệp rất đông học sinh, việc thiếu giáo viên dẫn đến nhà trường phải dồn ghép lớp nên sĩ số học sinh luôn quá đông, vượt quy định 35 em/lớp tiểu học, 45 học sinh/lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

So với biên chế giáo viên được giao, hiện nay, toàn ngành Giáo dục Bắc Ninh còn thiếu hơn 4,6 nghìn giáo viên. Trong đó, cấp mầm non thiếu hơn 1,4 nghìn giáo viên, cấp tiểu học thiếu 781 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu gần 1,6 nghìn giáo viên, cấp trung học phổ thông thiếu 265 giáo viên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thiếu hơn 600 giáo viên. Bên cạnh đó, nhiều xã, phường đủ về số lượng giáo viên nhưng lại thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh có hơn 1,2 nghìn cán bộ quản lý trở lại trực tiếp đứng lớp, góp phần bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối giữa các môn học và cấp học vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trước thực tế đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đang rà soát từng vị trí việc làm, chủ động tham mưu điều tiết đội ngũ, đồng thời gắn tuyển dụng, bổ sung nhân lực với đào tạo theo nhu cầu”.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này do những năm học gần đây, quy mô học sinh tăng, trong khi công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên chưa theo kịp thực tế biến động dân số. Trung bình mỗi năm học tăng từ 3 - 6 nghìn học sinh. Năm học 2026 - 2027, toàn thành phố có hơn 877,3 nghìn học sinh, tăng gần 4,4 nghìn em so với năm học trước. Bởi Bắc Ninh là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc nước ta, thu hút đông người nhập cư, dẫn đến quy mô học sinh ở một số nơi tăng nhanh. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các bậc học như tiểu học, trung học cơ sở tổ chức học 2 buổi/ngày dẫn đến thiếu nhiều giáo viên.

Gỡ nút thắt thiếu giáo viên

Thực tế, thiếu giáo viên không phải là câu chuyện mới. Nhiều năm qua, không ít trường học phải bố trí giáo viên dạy tăng tiết, kiêm nhiệm hoặc tìm nguồn hợp đồng để triển khai hiệu quả kế hoạch giảng dạy. Vì vậy, giải quyết bài toán thiếu giáo viên không thể chỉ trông chờ vào việc tăng tổng số biên chế mà còn phải sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có. Trường Mầm non Bắc Lý thiếu 5 giáo viên. Để bảo đảm việc giảng dạy, nhà trường tăng cường giáo viên giảng dạy lớp mầm non cho các lớp nhà trẻ.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Chũ số 3 (phường Chũ).

Tuy nhiên, việc sử dụng giáo viên hợp đồng và tăng giờ dạy đối với giáo viên biên chế chỉ là giải pháp trước mắt để bù đắp thiếu hụt nhưng về lâu dài, các trường vẫn cần đủ giáo viên theo đúng chuyên môn để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để khắc phục tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ, ngành Giáo dục thành phố đang hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát đội ngũ theo từng trường, cấp học, môn học và hoạt động giáo dục. Việc rà soát nhằm xác định số lượng hiện có, nhu cầu sử dụng, vị trí thừa, thiếu và khả năng điều tiết trước khi tính đến tuyển dụng hoặc ký hợp đồng. Cách làm này giúp xác định cụ thể nhu cầu nhân lực tại từng cơ sở, làm căn cứ xây dựng phương án bố trí phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai kế hoạch xét tuyển 597 chỉ tiêu nhà giáo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục chuyên biệt năm 2026. Riêng cấp mầm non, trong tháng 10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xét tuyển 100 chỉ tiêu nhà giáo từ nguồn giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Trường hợp còn nhân lực dôi dư, xã, phường báo cáo để Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xem xét điều động, biệt phái đến nơi thiếu. Song song với việc sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai kế hoạch xét tuyển 597 chỉ tiêu nhà giáo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục chuyên biệt năm 2026. Riêng cấp mầm non, trong tháng 10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xét tuyển 100 chỉ tiêu nhà giáo từ nguồn giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh điều tiết và bổ sung nhân lực trước mắt, việc tạo nguồn giáo viên lâu dài có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quy mô học sinh tăng nhanh trong giai đoạn hiện nay. Mới đây, UBND thành phố xây dựng đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2031”. Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, giải pháp căn cơ là đổi mới toàn diện công tác quy hoạch, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ nhà giáo theo hướng khoa học, linh hoạt, hiệu quả; giải quyết tình trạng giáo viên thừa, thiếu cục bộ, thừa, thiếu cơ cấu môn học, đặc biệt là giáo viên mầm non và các môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc bảo đảm cơ cấu đội ngũ hợp lý theo cấp học, môn học và vùng miền, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo và sử dụng là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2026 - 2031.