Ngành Giáo dục An Giang gắn phòng, chống tệ nạn xã hội với xây dựng trường học hạnh phúc

Hội thảo “Phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học gắn với xây dựng Trường học hạnh phúc”.

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học gắn với xây dựng Trường học hạnh phúc”.

Hội thảo là dịp để ngành GD&ĐT tỉnh An Giang, các lực lượng chức năng, cơ quan báo chí, nhà trường, gia đình và học sinh cùng trao đổi, nhận diện nguy cơ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần hình thành Trường học hạnh phúc.

Phòng ngừa từ gốc

Báo cáo đề dẫn, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết hội thảo lựa chọn cách tiếp cận phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) gắn với xây dựng Trường học hạnh phúc. Đây không phải là hai nhiệm vụ tách rời, mà cần được nhìn nhận trong một mối quan hệ thống nhất: muốn phòng ngừa điều xấu một cách bền vững, chúng ta phải chủ động xây dựng điều tốt ngay trong chính môi trường học đường.

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, phát biểu tại hội thảo.

Tôi mong rằng, qua hội thảo chúng ta không chỉ tìm ra những giải pháp để phòng ngừa TNXH, mà còn cùng trả lời được một câu hỏi quan trọng hơn: Làm gì để mỗi học sinh khi đến trường đều cảm thấy mình được an toàn, được yêu thương, được tôn trọng và có một nơi để thuộc về, ông Huỳnh Văn Hóa nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, đây là nền tảng để Trường học hạnh phúc trở thành một giá trị thực chất, đồng thời là giải pháp phòng ngừa TNXH từ gốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Công an tỉnh An Giang chia sẻ về thực trạng và những nguy cơ về TNXH, tội phạm có khả năng tác động đến học sinh; những phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh, nhất là trên môi trường mạng; những dấu hiệu cần nhận diện sớm; trách nhiệm của nhà trường, gia đình và địa phương trong phòng ngừa.

Qua đó, Công an tỉnh đề xuất các giải pháp giữa lực lượng Công an với ngành GD&ĐT và các lực lượng liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Đại diện Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tập trung chia sẻ về vai trò của môi trường văn hóa, gia đình và cộng đồng trong hình thành nhân cách, lối sống của học sinh; tác động của môi trường văn hóa đối với thanh thiếu niên; giải pháp phối hợp giữa ngành VH&TT với ngành GD&ĐT.

Tại hội thảo, đại diện Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tỉnh đoàn An Giang cùng đại diện UBND các xã, phường, đặc khu cũng chia sẻ những góc nhìn đa chiều, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể.

Lắng nghe học sinh, đồng hành cùng gia đình

Ở góc nhìn học sinh, em Đỗ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 (phường Rạch Giá), mong muốn người lớn hiểu rằng không phải lúc nào các em im lặng cũng có nghĩa là các em không có vấn đề. Có những chuyện học sinh rất khó nói. Vì vậy, nếu trường học muốn trở thành một Trường học hạnh phúc, điều đầu tiên là học sinh phải cảm thấy an toàn khi nói thật.

Em Đỗ Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, cho rằng học sinh cũng phải có trách nhiệm với Trường học hạnh phúc.

Theo Hoàng Anh, học sinh cũng phải có trách nhiệm với Trường học hạnh phúc. Mỗi học sinh có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: không bắt nạt bạn, không thử chất lạ, không tham gia cá cược, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, biết nói “không” với điều xấu và biết nói “cần giúp đỡ” khi bản thân không thể tự giải quyết.

Nếu thầy cô là người đồng hành, cha mẹ là chỗ dựa và học sinh biết bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ bạn bè, em tin trường học sẽ thực sự trở thành nơi mà chúng em muốn đến mỗi ngày, cảm thấy an toàn khi ở đó và trưởng thành hơn sau mỗi ngày đến trường, Hoàng Anh bày tỏ.

Đại diện phụ huynh chia sẻ những giải pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Dưới góc độ phụ huynh, ông Lâm Nhựt Minh, phụ huynh học sinh Trường Hội nhập quốc tế iSCHOOL Rạch Giá, mong muốn nhà trường xây dựng môi trường an toàn, thân thiện; chú trọng giáo dục toàn diện, thấu hiểu và tôn trọng học sinh, đồng thời duy trì kết nối thông tin thường xuyên với phụ huynh.

Ông Lâm Nhựt Minh đề xuất 4 nhóm giải pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường gồm: xây dựng kênh thông tin hai chiều thường xuyên, tin cậy; thống nhất phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống; tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng phòng, chống TNXH; xây dựng văn hóa ứng xử trên nền tảng phối hợp giữa “Gia đình - Nhà trường - Xã hội”.

Báo chí lan tỏa những giá trị tích cực

Dưới góc độ báo chí, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại tại An Giang cho rằng, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, quy mô quản lý của nhiều cơ sở giáo dục lớn hơn, trong khi số lượng phân hiệu, điểm trường lẻ nhiều. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp để học sinh ở những điểm trường xa vẫn được quan tâm, hỗ trợ và bảo đảm an toàn như học sinh tại trường chính.

Từ thực tế tác nghiệp, phóng viên nhận thấy việc ứng dụng công nghệ, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và kịp thời nhận diện những thay đổi ở học sinh là những yếu tố cần được chú trọng.

Quang cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ có trách nhiệm phản ánh những vụ việc tiêu cực mà cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả.

Những câu chuyện đẹp về thầy cô tận tâm, cán bộ quản lý sâu sát, các mô hình giáo dục thiết thực cũng cần được giới thiệu rộng rãi để các cơ sở giáo dục có thêm kinh nghiệm, động lực đổi mới và nhân rộng cách làm phù hợp.

Lan tỏa điều tốt để phòng ngừa điều xấu, đó cũng là cách người làm báo đồng hành cùng nhà trường xây dựng Trường học hạnh phúc, phóng viên chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại hội thảo, đại diện Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đã thực hiện ký cam kết về việc xây dựng Trường học hạnh phúc gắn với phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học năm học 2026 - 2027.

Hình ảnh các trường cam kết xây dựng Trường học hạnh phúc:

Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT ký cam kết xây dựng Trường học hạnh phúc.