Ngành Giáo dục An Giang ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Theo hướng dẫn số 8184 của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu; yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ tổ chức đối với học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học thuộc một trong các đối tượng sau: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Việc xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm lớp dạy thêm được xếp theo môn học đối với từng khối lớp, mỗi lớp không quá 45 học sinh; không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu; không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức hoạt động. Cơ sở dạy thêm phải công khai, cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở các nội dung về môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.

Người dạy thêm ngoài nhà trường phải có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải tuân thủ các quy tắc ứng xử của nhà giáo. Đồng thời phải báo cáo với Hiệu trưởng trước khi bắt đầu tham gia dạy thêm về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm và mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm và thời gian tham gia dạy thêm.

Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do cha mẹ học sinh, học sinh thỏa thuận với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Các trường hợp không được dạy thêm

Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; không ép buộc, gợi ý, vận động học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Không cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm; việc dạy thêm, học thêm không được ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên.

Cơ sở dạy thêm không bố trí giáo viên đang dạy học tại nhà trường dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

UBND các xã, phường, đặc khu thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh về dạy thêm, học thêm; thực hiện quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn; đặc biệt chú trọng việc tuân thủ các quy định về thời gian làm việc, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy…