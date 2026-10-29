Ngành GD Cần Thơ nâng cao kiến thức phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Trần Thị Thu Hằng và bà Lê Thị Thùy Dung (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ); đại diện Thanh tra TP Cần Thơ; hơn 230 đại biểu là Trưởng các tổ chức hành chính thuộc Sở; công chức thuộc Sở có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; viên chức được giao phụ trách hoặc tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn về Quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nội dung gồm khái quát Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung số 132/2025/QH15; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước; trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục và khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình.

Kiểm soát tài sản, thu nhập và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập. Nội dung gồm những điểm mới của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026; xác định đối tượng, các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn phương pháp kê khai, ghi thông tin tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, công khai bản kê khai; kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người kê khai và cơ quan kiểm soát; những lỗi, thiếu sót thường gặp và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hội nghị tập trung cập nhật quy định pháp luật; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, trách nhiệm giải trình, kiểm soát và kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn ngành Giáo dục.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc, chủ động trao đổi những vấn đề thực tế tại đơn vị để được hướng dẫn cụ thể. Qua đó vận dụng hiệu quả kiến thức tập huấn vào công tác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, mong muốn các báo cáo viên Thanh tra thành phố làm rõ những quy định mới, nội dung cần lưu ý và các vấn đề còn vướng mắc, giúp đại biểu áp dụng hiệu quả sau Hội nghị...