Ngành lúa gạo đứng trước bước chuyển mang tính chiến lược. Ảnh: Đ.Hương

Xây dựng thương hiệu gạo xanh

Ngành lúa gạo Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu đến chi phí vật tư nông nghiệp và logistics gia tăng. Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trước những yêu cầu mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030. Theo số liệu cập nhật tháng 10/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt 420.813ha, với hơn 175.000 hộ đăng ký tham gia. Trong đó, diện tích áp dụng đầy đủ các tiêu chí quy trình đạt 67.648ha. Các mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực: lượng giống gieo sạ giảm 30 - 50%, phân bón hóa học giảm 20 - 30%, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 2 - 3 lần/vụ, lượng nước tưới giảm 20 - 40%. Trong khi đó, năng suất tăng 5 - 12%, lợi nhuận tăng 1,5 - 9,3 triệu đồng/ha/vụ, lượng phát thải giảm khoảng 3 - 4 tấn CO₂ tương đương/ha/vụ.

Để nhân rộng kết quả, ông Huy cho rằng cần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao vai trò của hợp tác xã và thúc đẩy doanh nghiệp (DN) tham gia sâu vào chuỗi giá trị, từ tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua, chế biến và tiêu thụ.

“Việc ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm tra kết quả giảm phát thải (MRV) cũng là yêu cầu quan trọng để minh bạch hóa quy trình sản xuất” - ông Huy nhấn mạnh đồng thời lưu ý, cần phân biệt giá trị gia tăng từ sản phẩm gạo được chứng minh có quy trình sản xuất xanh với nguồn thu từ kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon. Việc xác nhận lượng giảm phát thải không đồng nghĩa tự động tạo ra tín chỉ có thể mua bán mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện xác minh, chứng nhận.

Cùng với thay đổi phương thức canh tác, ngành lúa gạo đang từng bước chuyển hướng chọn tạo giống, ưu tiên các giống lúa thơm, đặc sản, chất lượng cao, có khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, chuyển đổi sang sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ giúp giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân mà còn tạo nền tảng xây dựng thương hiệu gạo xanh Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, 100% địa phương tham gia Đề án một triệu hecta đã thành lập bộ máy chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai. Cùng với đó, VIETRISA đã xây dựng nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh - Phát thải thấp”, hướng tới nhận diện những sản phẩm được sản xuất theo quy trình bền vững, có khả năng chứng minh kết quả giảm phát thải. Mặc dù vậy, theo VIETRISA, điểm nghẽn hiện nay là liên kết giữa các khâu sản xuất còn rời rạc, thiếu dữ liệu đồng nhất và khó kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị. Vì vậy, cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu, củng cố năng lực hợp tác xã, tăng cường hợp đồng bao tiêu và quản trị dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Chuyển đổi xanh phải đặt người nông dân ở trung tâm

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, từ một quốc gia từng thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhờ ý chí, sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu nông dân cùng nỗ lực đổi mới của toàn ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trước những biến động của khí hậu, suy giảm tài nguyên, thị trường và yêu cầu phát triển mới, ngành lúa gạo đang đứng trước bước chuyển mang tính chiến lược. Ngành gạo Việt Nam không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào gia tăng sản lượng, mà cần chuyển sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL là bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này. Chuyển đổi xanh không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật canh tác, mà phải được thực hiện đồng bộ từ tư duy sản xuất, tổ chức chuỗi giá trị đến xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Do đó, cần hoàn thiện thể chế và hạ tầng; các viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp công nghệ khả thi; DN và hợp tác xã tổ chức chuỗi liên kết có trách nhiệm; đối tác quốc tế hỗ trợ kiến thức, công nghệ và nguồn lực tài chính. Bên cạnh đó, cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng của ngành lúa gạo Việt Nam hiện đại. Trọng tâm là giống chất lượng cao, canh tác thông minh, quản lý nước, cơ giới hóa, tận dụng phụ phẩm, giảm phát thải. Đồng thời xây dựng hệ thống đo lường, báo cáo, thông tin phát thải minh bạch làm cơ sở xác nhận kết quả giảm phát thải, phát triển tín chỉ carbon, tiếp cận tài chính xanh, giảm chi phí canh tác và gia tăng lợi nhuận.