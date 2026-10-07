Ngành game đang mở thêm cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ Việt Nam

Theo TS. Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), so với nhiều lĩnh vực khác, sinh viên theo học ngành game và công nghiệp nội dung số có một lợi thế đáng kể khi khởi nghiệp, nhờ khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại hóa tương đối ngắn.

BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG

Lý giải cụ thể hơn, TS Cao Minh Thắng cho biết ở nhiều ngành, một ý tưởng mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình dài. Để biến ý tưởng thành sản phẩm và đưa ra thị trường, người khởi nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều rào cản về công nghệ, sản xuất, vốn, thị trường và đặc biệt là thương mại hóa. Với sinh viên, những yêu cầu này càng trở thành thách thức lớn.

Trong khi đó, đặc thù của ngành game và nội dung số cho phép một nhóm nhỏ, thậm chí những người mới bước vào nghề, có thể tự phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường mà không nhất thiết phải xây dựng ngay một hệ thống kinh doanh phức tạp.

“Với một số ngành công nghiệp khác, việc khởi nghiệp của sinh viên gặp khá nhiều rào cản, và tôi nghĩ rào cản lớn nhất là thương mại hóa. Nhưng với ngành game nói riêng và ngành công nghiệp nội dung số nói chung, việc khởi nghiệp đơn giản hơn, vì quãng đường đi từ ý tưởng đến sản phẩm được triển khai thương mại hóa rất gần”, ông Thắng nhận định.

Theo ông, điều này không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được thể hiện qua thực tế của ngành nội dung số. Chẳng hạn, với video ngắn, nhiều người trẻ có thể thành thạo các công cụ sản xuất, tự xây dựng nội dung, phát triển kênh và tạo ra doanh thu mà không cần một mô hình doanh nghiệp lớn ngay từ đầu.

Game cũng có đặc điểm tương tự. Một sản phẩm được tạo ra có thể nhanh chóng được đưa tới người dùng, nhận phản hồi từ thị trường và tiếp tục được chỉnh sửa, phát triển. Chính khả năng thử nghiệm tương đối nhanh này tạo ra một “đường băng” để sinh viên bước từ môi trường đào tạo sang hoạt động khởi nghiệp.

SINH VIÊN CẦN SỰ TIẾP SỨC TỪ NHIỀU PHÍA

Tuy nhiên, lợi thế về khả năng đưa sản phẩm ra thị trường không có nghĩa sinh viên game có một con đường dễ dàng để thành công. Theo TS. Cao Minh Thắng, thị trường game có phạm vi toàn cầu ngay từ đầu và mức độ cạnh tranh rất lớn. Một sản phẩm có thể được phát triển nhanh, nhưng để được người dùng đón nhận lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Theo TS. Cao Minh Thắng, thị trường game có phạm vi toàn cầu ngay từ đầu và mức độ cạnh tranh rất lớn. Một sản phẩm có thể được phát triển nhanh, nhưng để được người dùng đón nhận lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Để biến ý tưởng game thành sản phẩm thương mại, sinh viên cần sự tiếp sức từ nhiều phía.

“Con đường rộng mở, nhưng không có nghĩa là dễ dàng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đặc biệt, khi một sản phẩm muốn đi xa hơn quy mô của một dự án sinh viên, nhu cầu về nguồn lực cũng nhanh chóng tăng lên. Theo TS. Cao Minh Thắng, để biến ý tưởng game thành sản phẩm thương mại, sinh viên cần sự tiếp sức từ nhiều phía. Khi sản phẩm đã có những thành công bước đầu và cần mở rộng quy mô, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng về vốn, kinh nghiệm quản trị và thị trường. “Khi đã có thành công nhỏ và muốn thương mại hóa ở quy mô cao hơn thì bắt buộc phải có doanh nghiệp”, ông Thắng nói.

Theo cách tiếp cận này, nhà trường không nhất thiết phải tự mình đi hết con đường thương mại hóa. Vai trò của trường có thể bắt đầu từ đào tạo, hỗ trợ ý tưởng, đầu tư cho các dự án ban đầu và tạo ra sản phẩm đủ khả năng tiếp tục gọi vốn hoặc kết nối với doanh nghiệp.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của game so với nhiều lĩnh vực khởi nghiệp khác. Một sản phẩm thất bại không nhất thiết đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình phải dừng lại. Nhà phát triển có thể sửa đổi sản phẩm, thay đổi cách tiếp cận và thử nghiệm lại.

“Con đường thì rộng mở nhưng cũng rất cạnh tranh, rất chông gai. Tuy vậy, sinh viên ngành game luôn có con đường để đi chứ không bị tắc, tức là trước mắt chúng ta luôn thấy có hy vọng. Kể cả game hôm nay thất bại thì ngày mai vẫn có thể sửa để thành công”, TS. Thắng chia sẻ.

Hiện nay, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT đang triển khai các chương trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đã được triển khai từ trước khi Học viện mở chương trình đào tạo về game. Doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng, góp ý xây dựng chương trình và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với nhân lực ngành game”, TS. Cao Minh Thắng chia sẻ.

BÀI TOÁN NHÂN LỰC VẪN LÀ MỘT THÁCH THỨC VỚI GAME VIỆT

Điều đáng mừng là với sự hỗ trợ của AI hiện nay, sinh viên có thể rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Ông Thắng cho biết sinh viên được đào tạo nền tảng mỹ thuật, tư duy thiết kế, khả năng phê bình, lý luận và đánh giá sản phẩm, đồng thời phải biết điều khiển AI tạo ra kết quả theo mong muốn của mình.

“Phải coi AI là công cụ, giống như ngày xưa chưa có máy tính chúng ta phải làm bằng tay. Bây giờ chúng ta có máy tính, có các phần mềm giúp mình mạnh hơn, và có thêm AI, ta coi nó là một trợ thủ đắc lực”, ông Thắng nói. Tất nhiên, nền tảng chuyên môn vẫn quyết định khả năng đánh giá và định hướng sản phẩm.

Các bạn hãy thể hiện những điều mình muốn làm. Ở góc độ những người thầy, chúng tôi sẽ đi tìm mọi nguồn lực để giúp các bạn

TS. Cao Minh Thắng Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Đối với những dự án game sinh viên, bên cạnh công nghệ và nguồn lực, TS. Thắng cho rằng yếu tố quan trọng còn nằm ở sự đam mê và khát vọng của người làm sản phẩm. “Các bạn hãy thể hiện những điều mình muốn làm. Ở góc độ những người thầy, chúng tôi sẽ đi tìm mọi nguồn lực để giúp các bạn”, TS. Cao Minh Thắng nói.

Hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang chủ động tạo ra những sản phẩm game có chất lượng cao ngay trong môi trường đào tạo, qua đó tạo nền tảng cho sinh viên bước vào quá trình khởi nghiệp.

Theo TS. Cao Minh Thắng, nhà trường có thể đầu tư cho một dự án trong khoảng 1–2 năm để thầy và trò cùng phát triển sản phẩm. Khi sản phẩm đạt đến một mức độ nhất định, dự án có thể tiếp tục gọi vốn, thu hút doanh nghiệp đầu tư hoặc thậm chí hình thành startup do chính sinh viên tham gia sáng lập.

Tuy nhiên, nếu muốn game Việt tiến lên những sản phẩm có quy mô lớn hơn, bài toán nhân lực vẫn là một thách thức. Theo ông Thắng, thị trường game Việt hiện chủ yếu tập trung vào game di động và phát hành ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, game PC và console, tức các trò chơi dành cho máy tính cá nhân hoặc máy chơi game chuyên dụng, vẫn còn khá khiêm tốn.

Lý do nằm ở yêu cầu đầu tư lớn và mức độ rủi ro cao hơn. Để phát triển một sản phẩm game có quy mô, theo ông, cần một ê-kíp lên tới vài trăm người làm việc trong nhiều năm, cùng nguồn vốn đầu tư rất lớn.