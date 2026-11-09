Ngành Đường sắt mở bán vé tàu hỏa trên ứng dụng VNeID

Sự kiện triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên nền tảng định danh điện tử quốc gia nằm trong chiến lược số hóa toàn diện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam những năm gần đây, tiếp nối chuỗi nâng cấp và cải tiến hệ thống bán vé điện tử nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cùng đa dạng hóa kênh phục vụ hành khách.

Qua VNeID, hành khách không phải chờ đợi hay xếp hàng mua vé trực tiếp

​Dịch vụ này được áp dụng đồng bộ cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc.

Để trải nghiệm tính năng mới, hành khách chỉ cần sở hữu tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại di động.

Thông qua việc tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID mức 2, quy trình đặt vé trên ứng dụng được đơn giản hóa tối đa, thực hiện nhanh chóng và bảo đảm tính bảo mật cao.

Bên cạnh việc tự mua vé, hành khách hoàn toàn có thể đặt vé hộ cho người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi tàu.

Nhằm nâng cao tiện ích cho người dùng, hệ thống tích hợp tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển thẳng vé điện tử vào ứng dụng VNeID của người nhận cùng tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé.

Khi đó, người đi tàu chỉ cần truy cập vào ứng dụng VNeID và chọn xác nhận Nhận vé là có thể xuất trình để lên tàu bình thường.

Đáng chú ý, ngành Đường sắt tiếp tục duy trì đầy đủ các chính sách ưu đãi xã hội khi hành khách thực hiện đặt vé qua VNeID, bao gồm chính sách giảm giá dành cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên.

Theo quy định hệ thống, mỗi giao dịch được phép đặt tối đa 10 vé và vé đã chọn cần hoàn tất thanh toán trong thời gian tối đa 10 phút.

Ngành Đường sắt hỗ trợ phương thức thanh toán đa dạng qua ứng dụng ngân hàng bằng quét mã QR, thẻ ATM nội địa hoặc các loại thẻ thanh toán quốc tế.

Nhờ ứng dụng công nghệ, hành khách không phải chờ đợi hay xếp hàng mua vé trực tiếp

Quy trình mua vé tàu hỏa trên ứng dụng VNeID được thực hiện qua các bước cụ thể như sau:

Đầu tiên, người dùng mở ứng dụng VNeID, nhập từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm và chọn Dịch vụ giao thông.

Tiếp theo, hành khách đồng ý chia sẻ thông tin rồi nhập Passcode VNeID để truy cập vào Nền tảng Giao thông tập trung.

Tại trang chủ dịch vụ, hành khách chọn mục Tàu hỏa và tiến hành lựa chọn ga đi, ga đến, ngày đi (hoặc bật tính năng khứ hồi để chọn ngày về) cùng số lượng hành khách.

Sau đó, hệ thống hỗ trợ tra cứu giờ chạy, số chỗ còn trống, so sánh giá vé giữa các chuyến để người dùng bấm chọn chuyến phù hợp.

Hành khách tiếp tục chọn toa, vị trí chỗ ngồi mong muốn trên sơ đồ rồi nhấn Tiếp tục.

Ở bước kế tiếp, người đặt vé điền chính xác thông tin hành khách đi tàu cùng thông tin người liên hệ, kiểm tra lại toàn bộ thông tin đơn hàng, tích chọn đồng ý điều khoản dịch vụ và hoàn tất thanh toán.

Sau khi giao dịch thanh toán thành công, vé điện tử sẽ tự động lưu trữ tại mục Vé của tôi để hành khách sẵn sàng xuất trình khi lên tàu.