Ngành đường sắt công bố quy định đổi, trả vé tàu dịp Tết Đinh Mùi

Việc siết chặt quy định đổi, trả vé dịp cao điểm Tết giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, giúp người dân có nhu cầu thực sự dễ dàng tiếp cận vé tàu. Ảnh: Đường Sắt Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Theo thông báo, mức phí 30% được áp dụng cho các đoàn tàu số chẵn chạy từ ngày 29/1/2027 đến ngày 8/2/2027 và các đoàn tàu số lẻ chạy từ ngày 9/2/2027 đến ngày 17/2/2027.

Ngoài ra, quy định này cũng có hiệu lực với tàu số lẻ xuất phát từ Hà Nội đi các ga từ Phủ Lý đến Đồng Hới trong khoảng thời gian từ 31/1/2027 đến 5/2/2027, cùng các tàu số chẵn có hành trình từ Đồng Hới đến Phủ Lý và ga đến là Hà Nội từ ngày 9/2/2027 đến 14/2/2027.

Trong những khoảng thời gian cao điểm này, hành khách cá nhân muốn đổi hoặc trả vé phải thực hiện chậm nhất trước giờ tàu chạy 24 giờ, trong khi hành khách đi theo tập thể phải thao tác trước ít nhất 48 giờ.

Đối với các chuyến tàu khởi hành ngoài khoảng thời gian cao điểm nêu trên, ngành đường sắt áp dụng mức phí linh hoạt hơn.

Về việc đổi vé, hành khách cá nhân đổi trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên sẽ chịu mức phí 5% giá vé, trong khi dưới 24 giờ sẽ không được giải quyết.

Hình thức đổi vé không được áp dụng đối với hành khách đi theo tập thể.

Đối với nhu cầu trả vé, cá nhân trả trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ sẽ chịu phí 20%, và từ 24 giờ trở lên là 10%.

Khách tập thể trả vé trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ chịu phí 20%, từ 72 giờ trở lên là 10%. Các trường hợp báo trả vé sát giờ hơn quy định đều không được chấp nhận.

Ngành đường sắt cũng ấn định mức phí đổi, trả vé tối thiểu là 20.000 đồng cho mỗi vé.

Để được hỗ trợ đổi vé, hành khách cá nhân cần đáp ứng một số điều kiện bắt buộc.

Cụ thể, vé đổi phải giữ nguyên ga đi và ga đến, đồng thời mỗi vé chỉ được phép đổi duy nhất một lần.

Các thông tin trên vé mới phải có sự thay đổi về ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe so với vé ban đầu, nhưng tuyệt đối không được thay đổi thông tin người đi tàu.

Nếu hành khách tiếp tục có nhu cầu trả lại vé sau khi đã thao tác đổi, mức phí khấu trừ sẽ được tính theo các quy định hiện hành.

Các trường hợp hành khách yêu cầu đổi, trả vé muộn hơn so với thời gian quy định chung đều sẽ không được giải quyết.

Tuy nhiên, trong một số tình huống đặc biệt, Giám đốc các Chi nhánh Vận tải đường sắt sẽ trực tiếp xem xét và quyết định về thời gian đổi, trả vé. Dù vậy, mức phí khấu trừ áp dụng cho những trường hợp ngoại lệ này cũng được quy định không thấp hơn mức 10%.

Những quy định chặt chẽ về đổi, trả vé này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ vé trong giai đoạn cao điểm đi lại lớn nhất của năm.

Qua đó, ngành đường sắt mong muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách, tạo điều kiện tối đa cho những người dân có nhu cầu di chuyển thực sự có thể dễ dàng tiếp cận được vé tàu.

Người dân nên chủ động lên kế hoạch hành trình chi tiết và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi đặt mua, hoặc thay đổi vé để tránh phải chịu những khoản phí phát sinh không mong muốn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.