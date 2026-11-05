Ngành đường bộ trực ban 24/24 giờ phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm

Công nhân ứng trực tiêu thoát nước tại đường Vành đai 3 đoạn trước tòa nhà Gamuda (Hà Nội). Ảnh tư liệu - minh họa: Nguyễn Thắng/TTXVN

Mục tiêu đặt ra là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông và duy trì hoạt động giao thông đường bộ thông suốt.

Cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt lưu ý các đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc liên tục để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt.

Khi xảy ra sự cố, các đơn vị phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo xử lý.

Để tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng ban hành.

Trên cơ sở đó, các đơn vị rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, mưa bão trên từng tuyến đường được giao quản lý; xác định cụ thể các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông để chủ động phương án xử lý.

Công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc phải được thực hiện đầy đủ theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các đơn vị cần bố trí sẵn nguồn lực tại những vị trí trọng điểm, bảo đảm có thể triển khai xử lý ngay khi xảy ra sự cố; đồng thời sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn khi được huy động.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh là tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức tuần đường, kiểm tra thường xuyên tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các vị trí cần đặc biệt chú trọng gồm ngầm, tràn, cầu yếu, đoạn đường thường xuyên bị ngập sâu, mái taluy cao và khu vực có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, các đơn vị phải chủ động khơi thông cống, rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến công trình và hoạt động giao thông.

Tại các vị trí nguy hiểm, phải bố trí người canh gác, biển cảnh báo, rào chắn; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Đặc biệt, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn. Khi cần thiết, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu.

Đối với các tình huống xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình hoặc chia cắt giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chưa thể khôi phục giao thông, phải tổ chức phân luồng, bố trí cảnh báo đầy đủ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến đường liền kề, thống nhất phương án phân luồng, tổ chức ứng cứu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và vận tải.

Đối với các công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện phương án phòng ngừa thiên tai theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 72/2025/TT-BXD.

Các nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm dòng chảy, không để hoạt động thi công gây ngập úng, sạt lở; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và người hướng dẫn tại các đoạn thi công trên tuyến đường đang khai thác. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn do mưa bão.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị bảo trì, nhà thầu triển khai nhiệm vụ; đồng thời đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp BOT thuộc phạm vi quản lý. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện trên các tuyến cao tốc do tổng công ty quản lý, khai thác.