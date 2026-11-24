Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cục Đường bộ đang triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm đổi mới công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, các trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe trên cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: TL.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ trên hệ thống quốc lộ, cao tốc.

Đến ngày 11/11, đơn vị đã hoàn thành đồng bộ 16.852 bản ghi gồm 9.564 bản ghi cầu, 7.254 bản ghi tuyến đường và 34 bản ghi hầm.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất được xác định là nền tảng phục vụ quản lý, theo dõi hiện trạng, khai thác và bảo trì công trình. Thay vì chủ yếu dựa vào hồ sơ, báo cáo thủ công, công tác quản lý từng bước chuyển sang sử dụng dữ liệu số, tạo điều kiện kết nối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị.

Cùng với số hóa dữ liệu, công nghệ mới cũng được đưa vào công tác khảo sát, kiểm tra và giám sát công trình.

Tại dự án đường Hồ Chí Minh, Cục Đường bộ đã sử dụng xe khảo sát chuyên dụng và thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu, nhất là tại các công trình cầu và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc cũng nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng AI để phân tích dữ liệu cầu, hỗ trợ nhận diện hư hỏng và đánh giá nguy cơ sự cố.

Việc ứng dụng công nghệ này hướng tới giảm phụ thuộc vào phương pháp kiểm tra trực quan, hỗ trợ phát hiện sớm bất thường và chủ động hơn trong công tác bảo trì.

Trong lĩnh vực quản lý, khai thác giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) hiện được triển khai tại 168 trạm thu phí với hơn 6,4 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ, tương đương khoảng 96% tổng số phương tiện đang lưu hành.

Thời gian tới, Cục Đường bộ định hướng tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS), AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và công nghệ GIS trong quản lý, khai thác đường bộ.

Các giải pháp được ưu tiên gồm giám sát lưu lượng phương tiện, cảnh báo sự cố, theo dõi nguy cơ sạt lở, dự báo hư hỏng công trình và hỗ trợ lựa chọn phương án bảo trì.