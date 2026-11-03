Ngành dược giữa những con sóng ngầm bào mòn lợi nhuận

Những điểm sáng giữ nhịp tăng trưởng

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, HOSE: DBD) ghi nhận kết quả tích cực trong quý III/2026 khi lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 460 tỷ đồng, tăng 4,6%, trong khi lợi nhuận gộp tăng 11,5% lên 209 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh chính. Trong kỳ, Bidiphar ghi nhận 10 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, đảo chiều so với khoản lỗ 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm từ 4,1 tỷ đồng xuống 3 tỷ đồng cũng góp phần cải thiện kết quả. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 105 tỷ đồng, tăng 46%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Bidiphar đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 1,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 254 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại ngày 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 634 tỷ đồng, phản ánh nguồn lực đang được tập trung cho các dự án đầu tư dài hạn. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 203 tỷ đồng đầu năm xuống còn 28,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời duy trì 519 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Ở CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP), lợi nhuận tiếp tục tăng dù doanh thu giảm. Quý III doanh thu thuần đạt 543 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 9% lên 84 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nằm ở giá vốn hàng bán giảm từ 346 tỷ đồng xuống 320 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận gộp trong bối cảnh doanh thu đi xuống. Chi phí tài chính giảm từ 10 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 39 tỷ đồng xuống 36 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nhờ đó tăng 3%, đạt 105 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, Imexpharm đạt 1.652 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 8% lên 260 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản đạt 2.959 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 214 tỷ đồng lên 389 tỷ đồng, trong khi tiền giảm từ 198 tỷ đồng xuống 133 tỷ đồng. Cơ cấu này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì lượng tài sản tài chính đáng kể, dù doanh thu chưa trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

CTCP Dược phẩm Ladophar (HNX: LDP) cũng ghi nhận lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Trong quý III, doanh thu thuần đạt 75 tỷ đồng, tăng 27%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 70% lên 6,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 204 tỷ đồng, tăng 20%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng. Với kết quả này, Ladophar đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Lợi nhuận sau thuế của Ladophar đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ (Ảnh: LDP).

Dù vậy, khoản phải thu ngắn hạn 184,5 tỷ đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản 325,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lên tới 120,9 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 16,1% lên 64,4 tỷ đồng.

Một trường hợp đáng chú ý khác là CTCP Dược phẩm CPC1 (HOSE: DP1). Quý III, doanh thu đạt 679 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 124% lên 52,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 11% xuống 40 tỷ đồng do lợi nhuận khác chuyển từ lãi 34,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ 2,7 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy kết quả quý III của CPC1 chịu tác động đáng kể từ khoản mục ngoài hoạt động kinh doanh chính. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.926 tỷ đồng, tăng 24,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 11,4% lên 106,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện 81,5% kế hoạch doanh thu và 87,2% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Sức ép chi phí phủ bóng lợi nhuận

Trái với nhóm duy trì tăng trưởng, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) ghi nhận doanh thu quý III tăng nhưng lợi nhuận suy giảm. Doanh thu thuần đạt 704 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, song giá vốn tăng 23% lên 340 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chịu sức ép.

Chi phí bán hàng giảm từ 226 tỷ đồng xuống 180 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 93 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 96 tỷ đồng gần như đi ngang; lợi nhuận sau thuế giảm còn 69 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Traphaco đạt 2.067 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 2% xuống 197 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026. Để đạt kế hoạch cả năm, Traphaco cần tạo thêm 856 tỷ đồng doanh thu và 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Traphaco đạt 2.244 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 450 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm so với 537 tỷ đồng đầu năm; trong khi tài sản dài hạn đạt 596 tỷ đồng. Cơ cấu này cho thấy nguồn lực tài chính vẫn hiện diện, nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu lợi nhuận chủ yếu nằm ở hiệu quả kinh doanh trong những tháng cuối năm.

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (HNX: DTP) cũng rơi vào tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm. Quý III, doanh thu đạt 476 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi giá vốn tăng 31% lên 222 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 59,3% xuống 53,2%, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ chi phí đầu vào.

Chi phí bán hàng tăng 20% lên 155 tỷ đồng, tương đương khoảng 33% doanh thu. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 19% còn 86,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 18% lên 1.351 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15% xuống 188 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng tài sản của CPC1 Hà Nội đạt 1.739 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 965 tỷ đồng và tài sản dài hạn 773 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng từ 380 tỷ đồng lên 416 tỷ đồng; dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 47 tỷ đồng lên 113 tỷ đồng, còn vay dài hạn tăng từ 33 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng.

Áp lực rõ nhất xuất hiện tại CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL). Trong quý III, doanh thu đạt 339 tỷ đồng, tăng 19% nhưng giá vốn lên tới 300 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 39 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 56% lên 20 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay; chi phí bán hàng tăng từ 19 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 17 tỷ đồng và lỗ sau thuế 18 tỷ đồng, so với mức lỗ 5,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Dược phẩm Cửu Long báo lỗ, chi phí dở dang tại hai nhà máy tăng gần 54 tỷ đồng (Ảnh: DCL).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 949 tỷ đồng, gần như đi ngang, trong khi kết quả chuyển từ lãi sau thuế 16 tỷ đồng sang lỗ 18 tỷ đồng. Tại cuối tháng 9, dư nợ vay ngắn hạn của Dược phẩm Cửu Long lên tới 769 tỷ đồng, tăng so với 551 tỷ đồng đầu năm; chi phí lãi vay 9 tháng đạt 48 tỷ đồng, tăng 34%.

Ở chiều đầu tư, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 232 tỷ đồng lên 286 tỷ đồng, trong đó dự án nhà máy EU-GMP tại Long An chiếm 244 tỷ đồng. Việc đầu tư nhà máy có thể mở ra dư địa phát triển dài hạn, nhưng trong ngắn hạn chi phí vốn tăng cùng hiệu quả kinh doanh suy yếu đang tạo sức ép lên lợi nhuận.