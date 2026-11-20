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Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành dừa Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương xác định dừa là ngành hàng nông nghiệp chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành dừa của tỉnh đạt 600 triệu USD. Vĩnh Long đặt mục tiêu nâng con số này lên 1 tỷ USD vào năm 2030.

Sau sáp nhập Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, tỉnh có hơn 121.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước, tạo lợi thế phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, cây dừa có thể hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm đến hàng thủ công mỹ nghệ, than hoạt tính và năng lượng tái tạo. Việc khai thác toàn bộ giá trị cây dừa, kể cả phụ phẩm, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Với 50 năm gắn bó với ngành dừa, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) đang đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, phát triển dừa hữu cơ và mở rộng thị trường.

Bà Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Betrimex, cho biết doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị hiện đại thông qua xác định nhu cầu thị trường, đầu tư công nghệ chế biến, tận dụng phụ phẩm, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học dinh dưỡng và thiết kế tài chính theo chuỗi cung ứng.

Theo bà My, sự phát triển ngành dừa còn gắn với mô hình liên kết “5 nhà”, gồm Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng và nhà nông, góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Định hướng niêm yết quốc tế đặt ra cho Betrimex yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch và kỷ luật đầu tư. Năng lực đó cần được xây dựng từ những việc cụ thể trong chuỗi, từ chất lượng dữ liệu vùng trồng đến hiệu quả vận hành của từng nhà máy”, bà My nhấn mạnh.

Hiện sản phẩm dừa đã có mặt tại gần 100 quốc gia. Tỉnh Vĩnh Long định hướng phát triển ngành dừa gắn với kinh tế nông nghiệp tiên tiến, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa nông nghiệp địa phương.

Theo ông Trần Trí Quang, mục tiêu không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích, phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

“Chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế sang phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao”, ông Quang nhấn mạnh.