Ngành du lịch y tế tỷ USD của Hàn Quốc

Sảnh đăng ký khám tại bệnh viện Asan Medical Center, tháng 10/2026.

International Healthcare Center (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe quốc tế) nằm trên một tầng riêng biệt tại Asan Medical Center, một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất Hàn Quốc.

Tại đây, người bệnh có nhân viên hỗ trợ dịch thuật bằng 7 ngôn ngữ, gồm Anh, Trung, Nhật, Nga, Ả Rập, Mông Cổ và Việt Nam. Họ thường là những người chủ động đến Hàn Quốc để điều trị, bên cạnh những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại nước này, bao gồm nhiều đại sứ, cán bộ tại các cơ quan ngoại giao.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, nước này đón hơn 2 triệu người bệnh từ 201 quốc gia/vùng lãnh thổ trong năm 2025, tăng 71,9% so với năm trước. Đây là lần đầu số bệnh nhân quốc tế vượt mốc 2 triệu kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê vào năm 2009.

Hiệp hội Xúc tiến Du lịch Y tế Hàn Quốc (KMTPA) nhận định sự kết hợp giữa du lịch y tế với các lĩnh vực như mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, du lịch và thực phẩm chức năng đang mở ra cơ hội để Hàn Quốc phát triển một sản phẩm dịch vụ mang dấu ấn riêng của quốc gia.

Người nước ngoài tại những bệnh viện Hàn Quốc

Asan Medical Center có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực điều trị chuyên sâu như ghép tạng, phẫu thuật robot và phẫu thuật ít xâm lấn. Thông qua International Healthcare Center, bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài tiếp cận các chuyên khoa, xử lý thủ tục và sử dụng dịch vụ phiên dịch.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe quốc tế tại bệnh viện Asan Medical Center, tháng 10/2026.

Trong khi đó, bệnh viện Bumin Hospital Seoul cũng điều trị đa khoa, song thế mạnh chính là các bệnh lý cơ xương khớp, với những lĩnh vực như khớp, cột sống, phục hồi chức năng và y học thể thao. Đây là hướng tiếp cận gắn hoạt động điều trị với nhu cầu vận động, phục hồi thể lực và trở lại sinh hoạt hoặc thi đấu sau chấn thương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện bệnh viện cho biết lợi thế của đơn vị nằm ở đội ngũ bác sĩ, hệ thống thiết bị và cơ sở vật chất chất lượng cao, trong khi chi phí điều trị và các dịch vụ hỗ trợ thấp hơn so với một số quốc gia như Singapore. Nhờ đó, bệnh viện trở thành lựa chọn của những bệnh nhân tìm kiếm phương pháp điều trị chuyên sâu, dịch vụ cao cấp với mức chi phí hợp lý.

Thông qua International Medical Center (Trung tâm Y tế quốc tế), Bumin hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, kết nối phiên dịch và sắp xếp một số dịch vụ liên quan đến chuyến đi. Bệnh nhân cũng có thể gửi hồ sơ, hình ảnh chẩn đoán để bệnh viện xem xét trước khi đến khám.

Người bệnh chờ tại khu vực chẩn đoán hình ảnh, phòng khám VIP và phòng chỉnh hình đối với người chơi golf tại bệnh viện Bumin Hospital Seoul, tháng 10/2026.

Hai bệnh viện đại diện cho hai hướng tiếp cận khác nhau nhưng cùng nằm trong hệ sinh thái du lịch y tế, một bên phát huy năng lực đa chuyên khoa và điều trị phức tạp, bên còn lại tập trung vào nhóm bệnh lý chuyên sâu. Điểm chung là quá trình phục vụ không dừng ở phòng khám hay phòng phẫu thuật.

Đối với bệnh nhân quốc tế, một chuyến đi điều trị có thể kéo theo nhiều nhu cầu khác nhau như di chuyển, lưu trú, chăm sóc người thân đi cùng, theo dõi sau xuất viện và liên hệ với bác sĩ khi đã trở về nước. Khả năng phối hợp những khâu này góp phần biến dịch vụ y tế thành một hành trình có tổ chức, thay vì để người bệnh tự giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.

Hơn 2 triệu bệnh nhân quốc tế và bài toán tăng trưởng

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trong tổng số hơn 2 triệu người bệnh đến Hàn Quốc điều trị trong năm 2025, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với gần 619.000 bệnh nhân, chiếm 30,8%; Nhật Bản đứng thứ 2 với khoảng 600.000 người, tương đương 29,8%. Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ lần lượt đóng góp khoảng 185.700 và 173.400 bệnh nhân. Những con số này cho thấy uy tín của du lịch y tế Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong nhóm khách đến từ các quốc gia lân cận.

Xét theo chuyên khoa, da liễu chiếm 62,9% tổng số bệnh nhân quốc tế năm 2025, trong khi phẫu thuật thẩm mỹ chiếm 11,2%. Hai lĩnh vực này hưởng lợi từ danh tiếng của ngành làm đẹp Hàn Quốc, nhưng không thể đại diện cho toàn bộ thị trường. Khám sức khỏe, điều trị bệnh lý phức tạp và các dịch vụ chuyên khoa cũng là những phần quan trọng trong bức tranh du lịch y tế.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times vào tháng 7, ông Kim Jin-kuk, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Du lịch Y tế Hàn Quốc, nhấn mạnh vai trò của du lịch y tế đối với năng lực cạnh tranh quốc tế của nước này. Theo ông, lợi thế không chỉ đến từ chất lượng điều trị và mức giá cạnh tranh, mà còn từ khả năng kết hợp y tế với mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, du lịch và thực phẩm bổ sung.

Theo dữ liệu từ thẻ tín dụng của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, tháng 7 vừa qua, chi tiêu bằng thẻ tín dụng nước ngoài cho các dịch vụ y tế và sản phẩm liên quan tại Hàn Quốc đạt 213 tỷ won (145 triệu USD), tăng 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cũng đặt ra bài toán về phân bổ lợi ích. Seoul tiếp nhận khoảng 1,76 triệu bệnh nhân quốc tế năm 2025, tương đương 87,2% tổng số của cả nước. Khoảng cách này cho thấy lợi thế của thủ đô về tập trung bệnh viện, bác sĩ và hạ tầng dịch vụ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng phát triển các điểm đến y tế khác.

Một thách thức khác là chất lượng nhân lực phục vụ khách nước ngoài. Ông Kim Jin-kuk lưu ý phiên dịch y tế không thể chỉ dựa vào khả năng giao tiếp thông thường. Bên cạnh đó, chăm sóc sau điều trị cũng là vấn đề cần được tính đến, nhất là với những bệnh nhân phải trở về nước trong khi vẫn cần theo dõi sức khỏe.

"Trở ngại lớn nhất đối với du khách y tế nước ngoài là rào cản ngôn ngữ. Chỉ thông thạo ngôn ngữ thôi chưa đủ để một người có thể thực hiện các cuộc tư vấn trong các lĩnh vực như da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, khám tổng quát, làm tóc, nha khoa hoặc nhãn khoa. Phiên dịch viên cần có thuật ngữ chuyên ngành, chứ không chỉ kỹ năng ngôn ngữ đơn thuần", ông nói.

Không gian cây xanh bên ngoài bệnh viện Asan Medical Center, tháng 10/2026.

Tại Việt Nam, du lịch y tế cũng là lĩnh vực được chú trọng với dự thảo "Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030" do Bộ Y tế xây dựng. Đề án hướng đến hình thành chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm có thế mạnh như khám sức khỏe, nha khoa, hỗ trợ sinh sản, điều trị chuyên sâu, y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Việt Nam cũng định hướng phát triển các điểm đến y tế trọng điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và một số địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch y tế quốc gia, thu hút bệnh nhân quốc tế và giảm nhu cầu ra nước ngoài khám chữa bệnh.