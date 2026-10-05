Ngành du lịch từng bước nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Ảnh minh họa: HyperAir

Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, 83,2% đi bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Cơ cấu này cho thấy hàng không quốc tế tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 9 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,0 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Sau Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt. Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ và Úc.

Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam càng đáng chú ý trong bối cảnh du lịch quốc tế và khu vực vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, khó khăn kinh tế thế giới, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4%. Bối cảnh bất lợi khiến tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1% - 2%, thấp hơn mức dự báo 3% - 4% được đưa ra hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, theo báo cáo mới công bố ngày 25/9 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024 - mức cao thứ 2 toàn cầu, giúp Việt Nam tăng 7 bậc, vươn lên xếp hạng 52 trên thế giới.

Những kết quả đáng mừng này cho thấy ngành du lịch đang từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu, chú trọng vào chất lượng, sự bền vững trong tăng trưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ tăng số lượng khách mà còn hướng tới tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.

Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (VNEF 2026) do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp cùng Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Ảnh: VnEconomy

Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (VNEF 2026) với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”, TS. Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhấn mạnh Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị là đòn bẩy của sự tăng trưởng đột phá.

“Nghị quyết số 26-NQ/TW là một đòn bẩy thể chế thực sự, mở ra một hành lang chính sách đủ rộng, đủ thông thoáng để mọi thành phần cùng tham gia kiến tạo bức tranh du lịch mới trong bối cảnh mới,” TS. Nguyễn Trùng Khánh nói.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đồng thời cho biết Nghị quyết số 26-NQ/TW đi thẳng vào vấn đề các điểm nghẽn, gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cách tổ chức thực hiện. “Đây cũng chính là những điều mà khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng. Một nghị quyết không chỉ định hướng mà thực sự trao chìa khóa để chúng ta hành động,” Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã mở ra một dư địa rất lớn, chính sách rất lớn, nhưng chỉ trở thành sức bật khi thực sự có sự vào cuộc chủ động và tích cực, quyết liệt từ cơ sở. “Mong rằng các địa phương mạnh dạn rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất và tiên phong đề xuất những cơ chế thí điểm cho khu du lịch, trung tâm du lịch trên địa bàn.

Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tiếp tục giữ vai trò tiên phong đầu tư vào những tổ hợp du lịch, văn hóa, giải trí quy mô lớn, vào hạ tầng cảng biển, hàng không, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng hành cùng Nhà nước đưa thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới,” Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kêu gọi.

TS. Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VnEconomy

Sau tham luận của Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Diễn đàn đã có phiên thảo luận về động lực phát triển kinh tế du lịch gắn với thương mại bán lẻ. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang có cơ hội phát triển các dòng khách giá trị cao hơn như du lịch trải nghiệm và giải trí, du lịch hội nghị và sự kiện, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và bán lẻ. Điểm chung của các phân khúc này là khách lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Trong hệ sinh thái đó, ông Huy Bùi, Giám đốc Boston Consulting Group (BCG), cho rằng bài toán của du lịch Việt Nam không chỉ là thu hút thêm lượt khách. Điều quan trọng hơn là với chính những dòng khách đã và đang thu hút được, làm thế nào để mỗi hành trình tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, gợi ý một động lực phát triển tiềm năng là "kinh tế ban đêm". Theo ông, du khách chi tiêu vào ban đêm nhiều hơn hẳn ban ngày: kinh tế ban ngày chỉ mang lại khoảng 30% doanh thu cho ngành du lịch, còn khoảng 70% đến từ các hoạt động buổi tối. "Chúng ta đang lãng phí thị phần này," ông nhận định.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Unilever Việt Nam, nhận định khi một điểm đến thực sự phát triển, kéo theo đó là logistics, vận chuyển; bán lẻ và nhiều ngành khác, kể cả nông nghiệp, cũng được hưởng lợi. Ở chiều ngược lại, bà Nhi cho rằng ngành hàng tiêu dùng, hàng hóa bán lẻ có thể giúp quảng bá hình ảnh. Mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, du khách đều là một hình thức quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có cơ hội phát triển các dòng khách giá trị cao, phát triển theo chiều sâu. Ảnh: VnEconomy

Những chia sẻ tại diễn đàn cho thấy câu chuyện của du lịch Việt Nam đang chuyển từ "đón được bao nhiêu khách" sang "mỗi khách đem đến cho Việt Nam bao nhiêu giá trị". Yêu cầu xúc tiến du lịch trong kỷ nguyên mới không còn là câu chuyện quảng bá hình ảnh đơn thuần mà là tạo ra những hành trình có nhiều trải nghiệm hơn, thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và giá trị lan tỏa lớn hơn cho nền kinh tế.