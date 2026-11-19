Trong 11 tháng đầu năm, thành phố ước đạt hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 33,50% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm). Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19/11, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, thông tin về kết quả hoạt động du lịch và các chương trình kích cầu cuối năm.

TP.HCM đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng

Bà Hà cho biết năm nay, ngành du lịch thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò là một trong những ngành dịch vụ quan trọng, có sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế như thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và bán lẻ.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM - phát biểu tại họp báo chiều ngày 19/11. Ảnh: Thảo Liên.

Theo số liệu lũy kế 11 tháng đầu năm, ngành du lịch ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, tổng thu du lịch ước đạt 330.416 tỷ đồng (tăng 29,54% so với cùng kỳ), chính thức về đích sớm, vượt kế hoạch cả năm 2026 (đạt 100,13% kế hoạch năm 2026 - mục tiêu 330.000 tỷ đồng) và kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được thành tích nổi bật vào tháng 12.

Về lượng khách, thành phố ước đạt hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 33,50% so với cùng kỳ, đạt 93,07% kế hoạch năm) và 47,6 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng 4,39% so với cùng kỳ, đạt 95,16% kế hoạch năm).

Đại diện Sở Du lịch đánh giá những con số này khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ, khả năng phục hồi bền vững và đà tăng trưởng bứt phá của điểm đến TP.HCM trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

156 chương trình, gói ưu đãi hút khách cuối năm

Ngành du lịch TP.HCM xác định sự kiện là đòn bẩy quan trọng để tạo lý do đến, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, các hãng hàng không cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo chuỗi lễ hội, văn hóa, thể thao và mua sắm liên hoàn từ cuối tháng 11/2026 đến hết Tết Nguyên đán 2027.

Theo bà Hà, bên cạnh các hoạt động đang và sắp diễn ra như Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM (24/11), Festival Nhân ái, chương trình khuyến mại tập trung "Shopping Season" hay Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ X, ngành du lịch TP tập trung nguồn lực cho 3 sự kiện điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9, Lễ đón đoàn khách đến TP.HCM đầu năm 2027 tại ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Song song với việc tổ chức sự kiện, ngành du lịch thành phố xác định kích cầu du lịch là giải pháp quan trọng nhằm chuyển hóa lượng khách tham gia sự kiện thành nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm và trải nghiệm thực tế. Đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch thành phố đã ghi nhận sự đồng hành của 43 đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống, tương ứng 44 điểm đến, đầu mối dịch vụ, với tổng cộng 156 chương trình, gói ưu đãi dành cho người dân và du khách.

Du khách check-in tại Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 năm 2026 tại TP.HCM diễn ra hồi tháng 4. Ảnh: Hoài Bảo.

Để giữ vững đà tăng trưởng trong dịp cuối năm 2026, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 và tạo nền tảng phát triển bền vững, ngành du lịch thành phố tập trung triển khai các định hướng trọng tâm.

Theo đó, TP.HCM tái cấu trúc và đa dạng hóa sản phẩm theo không gian phát triển mới. TP phát huy lợi thế liên kết vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, kết nối chặt chẽ trục du lịch đô thị trung tâm (văn hóa - lịch sử, đường sông, kinh tế ban đêm, ẩm thực, mua sắm, MICE) với du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo và du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp.

"Toàn ngành chuyển dịch mạnh mẽ sang nâng cao giá trị gia tăng, phát triển các gói sản phẩm cuối tuần, du lịch gia đình và MICE nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ chạy theo số lượng", bà Hà cho hay.

Đồng thời, TP.HCM nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường du lịch xanh, an toàn, văn minh. Cụ thể, địa phương lồng ghép tiêu chí bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và hạn chế rác thải nhựa vào hoạt động của các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và sự kiện lễ hội.

Thành phố cũng chú trọng nâng cấp hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa các điểm đến; phối hợp liên ngành giữ vững an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và văn minh thương mại.

Ngành du lịch tiếp tục khẩn trương tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển du lịch mới của thành phố.