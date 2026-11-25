Các hoạt động văn hóa, giải trí cuối năm thu hút nhiều du khách đến Thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch Thành phố đã vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm phía trước.

“Chúng tôi kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ thu hút thêm du khách, khuyến khích khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm. Sức mua của du khách trong mùa cao điểm sẽ góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế Thành phố”, ông Phạm Huy Bình cho biết.

Trong đợt kích cầu cuối năm, 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20% đến 48% giá phòng niêm yết. Các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour từ 200.000 đồng mỗi khách.

Nhiều khách sạn tại Thành phố triển khai các chương trình hấp dẫn thu hút khách lưu trú vào dịp cuối năm. (Ảnh: Saigontourist Group)

Theo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc, đóng góp vào sức hấp dẫn của điểm đến Thành phố trong mùa lễ hội cuối năm.

Từ không gian ẩm thực Việt ba miền, những khách sạn di sản, chương trình nghệ thuật đến các vị trí thưởng ngoạn pháo hoa lý tưởng, hệ thống đơn vị thành viên Saigontourist Group tại Thành phố đồng loạt mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc màu, góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa sôi động giữa lòng Thành phố.

Khách nước ngoài thưởng thức các chương trình văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt vừa qua. (Ảnh: LINH BẢO)

Không chỉ mang đến những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, các khách sạn, nhà hàng và khu du lịch trong hệ thống còn trở thành những điểm hẹn lý tưởng để người dân Thành phố và du khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt, khám phá giá trị di sản, hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật và tận hưởng những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trong không khí lễ hội.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, Sở đang phối hợp Sở Công thương, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ để kết nối tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu cuối năm “Shopping Season in Vibrant HCMC”. Qua đó, khách đến Thành phố dịp lễ hội có thể kết hợp tham quan, ăn uống và mua sắm trong cùng chuyến đi, mở rộng cơ hội đón khách cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong mùa cao điểm.

Tiếp nối các hoạt động văn hóa cuối tháng 11, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Thành phố, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Để vận động viên và người thân có thêm lựa chọn cho những ngày sau giải, Ban tổ chức đã vận động các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhiều gói ưu đãi riêng cho nhóm khách này. Các điểm đến của Thành phố cũng được giới thiệu ngay tại Làng Marathon và khu vực về đích.

Sau giải chạy, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đến hết ngày 12/12. Từ khu vực ven sông Sài Gòn, nơi giới thiệu ẩm thực, làng nghề và biểu diễn Việt phục, người dân và du khách có thể nối dài hành trình đến phường Bình Dương để tìm hiểu đặc sản, sản phẩm OCOP hoặc đến phường Vũng Tàu để trải nghiệm văn hóa biển.