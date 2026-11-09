Ngành du lịch Thái Lan: 'Chúng ta không còn vị thế cạnh tranh nổi bật'

Khách Việt mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Ngành du lịch Thái Lan đang chịu sức ép từ những bất ổn kinh tế toàn cầu, xung đột tại Trung Đông và phụ phí nhiên liệu hàng không tăng cao. Khảo sát của Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) cho thấy 59,1% doanh nghiệp trong ngành nhận định sức cạnh tranh của du lịch nước này đang suy giảm so với các thị trường trong khu vực.

Ông Thanavath Phonvichai, Chủ tịch kiêm cố vấn trưởng Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh thuộc UTCC, cho biết lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm nay được dự báo giảm còn 31,5 triệu lượt và không đạt mục tiêu ban đầu.

"Chúng tôi vẫn tin du lịch sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng mục tiêu đón 34 triệu lượt khách tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện Thái Lan không còn có vị thế cạnh tranh nổi bật so với các quốc gia khác như trước đây", ông Thanavath nhận định trên The Nation Thailand.

Sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến thể hiện rõ ở các thị trường khách quốc tế chủ lực. Trong khi lượng khách Nga đến Thái Lan gần như đi ngang, thì tại Việt Nam tăng vọt 160%. Kết quả này được cho là nhờ chính sách miễn thị thực 45 ngày và mạng lưới đường bay thẳng được mở rộng.

Khách Malaysia và Ấn Độ đi du lịch nước ngoài cũng đang ưu tiên Việt Nam hơn Thái Lan. Trong khi đó, lượng khách Hàn Quốc đến Thái Lan giảm 25,4%.

Chi phí nhiên liệu tăng khiến các chuyến bay đường dài đến Thái Lan có phụ phí cao gấp 2,4 lần so với những chuyến bay chặng ngắn đến Nhật Bản. Xu hướng này càng rõ hơn khi đồng yen Nhật suy yếu, giúp điểm đến trở nên hấp dẫn về chi phí.

Khách Nga dạo chơi, khám phá TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Hơn 60% doanh nghiệp du lịch được khảo sát dự báo Thái Lan phải chờ đến năm 2031 hoặc muộn hơn mới có thể đưa lượng khách quốc tế trở lại mức đỉnh 40 triệu lượt trước đại dịch Covid-19.

Ông Wichian Kaewsombat, Giám đốc Viện Chiến lược Thương mại Thái Lan, cho rằng các đối thủ trong khu vực đang tận dụng giai đoạn đình trệ của du lịch Thái Lan để thu hút khách.

"Chúng ta cần nhìn lại lý do các quốc gia cạnh tranh có thể thu hút nhiều du khách hơn, dù Thái Lan vẫn sở hữu nguồn tài nguyên và dịch vụ du lịch phong phú. Nếu tình hình tiếp diễn mà không có thêm đường bay thẳng hoặc cải thiện giá trị tương xứng với chi phí, Thái Lan có nguy cơ mất những thị trường khách này về lâu dài", ông nói.

Du khách thư giãn tại bãi biển Pattaya, Thái Lan, ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, những hạn chế nội tại cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của du lịch Thái Lan.

Khảo sát cho thấy 48,1% doanh nghiệp nhận định nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố khách quan như chiến tranh và giá nhiên liệu, trong khi gần 47% đề cập những bất cập mà chính nước này có thể chủ động khắc phục.

Các vấn đề nổi bật gồm chính sách thị thực thiếu nhất quán, tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu, thiếu chỗ trên các chuyến bay và những lo ngại về an ninh chưa được giải quyết triệt để. Hoạt động lừa đảo cùng các mạng lưới kinh doanh sử dụng dòng tiền bất minh cũng làm suy giảm niềm tin của du khách quốc tế.

Bà Umakamol Suthonsurat, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh thuộc UTCC, cho biết 52,2% doanh nghiệp tham gia khảo sát thừa nhận sức cạnh tranh của du lịch Thái Lan đã cải thiện so với 3 năm trước. Tuy nhiên, khi đặt cạnh các đối thủ đang phát triển mạnh trong khu vực, 59,1% vẫn đánh giá nước này có vị thế kém hơn.