Ngành du lịch siết chặt an toàn đón khách, địa phương sẵn sàng ứng phó khi nước sông dâng cao

Lãnh đạo Sở Du lịch kiểm tra các điều kiện an toàn tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Ảnh: Minh Hải

*Sở Du lịch kiểm tra công tác đón khách tại một số khu, điểm du lịch

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lũ và mực nước trên các sông dâng cao, ngày 17/9, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch đã kiểm tra tình hình hoạt động, công tác đón và phục vụ khách tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số điểm như Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng đón khách từ ngày 17/9.

Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, lộ trình tham quan bằng thuyền được điều chỉnh theo tuyến Bến thuyền - Hang Cả - cửa Hang Hai - trở về bến thuyền, không tham quan Hang Ba; Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời.

Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng đón khách từ 17/9. Ảnh: Minh Hải

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã trao đổi với đơn vị quản lý, vận hành về phương án tổ chức hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi; công tác cảnh báo, hướng dẫn du khách; phương án cứu hộ, cứu nạn; việc bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình mưa lũ; thường xuyên rà soát điều kiện thực tế tại từng tuyến, điểm và loại hình dịch vụ. Những khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn phải kịp thời tạm dừng đón khách, tuyệt đối không tổ chức hoạt động tham quan tại nơi có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc các khu vực đã được cảnh báo. Những địa điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn vẫn có thể tổ chức phục vụ khách phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo Sở Du lịch trò chuyện với du khách quốc tế tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Minh Hải

Các đơn vị cần chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời tới khách du lịch và doanh nghiệp lữ hành về việc thay đổi lịch trình, tuyến tham quan; hướng dẫn khách lựa chọn các hoạt động phù hợp; duy trì lực lượng trực và sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Theo Sở Du lịch, từ ngày 17/9, một số khu, điểm du lịch khác cũng đã ngưng hoạt động đón khách như Khu du lịch sinh thái Vân Long, Sun World Hà Nam, Phố cổ Hoa Lư tạm dừng đón khách đi thuyền tham quan ngắm cảnh, Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng hoạt động ngủ đêm trong rừng.

Du khách, doanh nghiệp lữ hành có thể liên hệ đường dây nóng: 0986.990.520 để được cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động du lịch.

*Xã Tân Thanh chủ động ứng phó mưa, lũ trên sông Đáy

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Đáy tiếp tục dâng cao. Lúc 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Đáy tại trạm Phủ Lý đạt 4,48m, cao hơn báo động 3 là 0,48m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng. Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền xã Tân Thanh đã chủ động triển khai các phương án ứng phó; huy động lực lượng hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn về người, tài sản và các cơ sở trường học trên địa bàn thuộc phía Tây sông Đáy.

Xã Tân Thanh chuẩn bị vật tư để chủ động ngăn dòng nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: Trần Giang

Hiện nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến một số khu dân cư và công trình trên địa bàn xã. Có 165 hộ bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó thôn Đồng Ao 35 hộ, thôn Thanh Thủy 85 hộ và thôn Trung Lương 45 hộ. Tại các công trình, nước đã vào khuôn viên, một số vị trí đến mép tầng 1, gồm Trường Mầm non Tân Thanh - phân hiệu Thanh Thủy, Trường THCS Tân Thanh - điểm chính, Trạm Y tế Tân Thanh - điểm Thanh Thủy, Nhà văn hóa thôn Thanh Thủy - khu vực xóm Bến và Đình Hậu.

Lãnh đạo xã Tân Thanh kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị vật tư, chủ động ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Trần Giang

Theo đó, các lực lượng chức năng của xã Tân Thanh đã được huy động, triển khai nhiệm vụ ứng phó với mưa lớn, lũ. UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo thành viên Ban Chỉ huy, các cơ quan, ban, ngành, các thôn, trường học, hợp tác xã và các đơn vị trên địa bàn sẵn sàng ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tình hình, dự báo mưa lớn và lũ để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó. Công tác trực ban được duy trì 24/24 giờ.

Lực lượng tại chỗ xã Tân Thanh hỗ trợ trường THCS Tân Thanh kê cao, di chuyển tài sản, trang thiết bị đến vị trí an toàn trước nguy cơ ngập lụt cao. Ảnh: Trần Giang

Trước diễn biến mưa lũ, mực nước có khả năng tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp trũng có thể gia tăng, lực lượng tại chỗ gồm dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công an, cán bộ thôn, đoàn viên, thanh niên... được huy động phối hợp hỗ trợ người dân và các trường học ứng phó với mưa lũ. Các lực lượng trực tiếp giúp bà con kê cao tài sản, di chuyển đồ đạc, vật nuôi đến vị trí an toàn; hỗ trợ các trường học kê cao, di chuyển tài sản, trang thiết bị đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do ngập lụt; chuẩn bị đá mạt, bao tải và các vật tư cần thiết để gia cố, chặn dòng nước tràn vào khu dân cư, chủ động ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng.

Lực lượng tại chỗ xã Tân Thanh hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến vị trí an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Trần Giang

Đồng thời, để bảo đảm an toàn cho học sinh, 1.010 học sinh Trường Mầm non Tân Thanh - phân hiệu Thanh Thủy và Trường THCS Tân Thanh - điểm chính được cho học sinh nghỉ học.

Về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, diện tích lúa Mùa trên địa bàn xã bị ngập úng khoảng 52ha; địa phương đã vận động người dân đã chủ động gặt chạy lũ được khoảng 12ha, hỗ trợ người dân di chuyển 120 con lợn, 70 con bò và 450 con gà đến vị trí an toàn để tránh lũ.

Lãnh đạo xã Tân Thanh kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa Mùa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Trần Giang

Để khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Thanh tiếp tục chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với các thôn huy động tối đa các trạm bơm vận hành để tiêu thoát nước. Các lực lượng chức năng, phòng chuyên môn và lực lượng quản lý đê nhân dân tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi mực nước lũ, kịp thời thông báo đến người dân để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ.

Đến thời điểm hiện tại, xã Tân Thanh chưa ghi nhận thiệt hại về người; giao thông vẫn bảo đảm an toàn, thông suốt và không ghi nhận thiệt hại về hệ thống công trình thủy lợi. Địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.